سنگاپور به مصاف عمان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تیم ملی فوتبال سنگاپور در روز 28 دسامبر 2010 (7 دی‌ماه 1388) در ورزشگاه بیشان میزبان تیم عمان است.

"آوراموویچ"، سرمربی تیم ملی فوتبال سنگاپور در خصوص دیدار دوستانه با عمان گفت: "این بازی ما را با روش فوتبال ایران بیشتر آشنا می کند. ما باید از دو بازی باقیمانده چهار امتیاز بگیریم تا شانس صعود داشته باشیم".

سنگاپور روز 6 ژانویه 2010 (17 دیماه 1388) در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام ملتهای 2011 آسیا با ایران بازی می کند و در بازی بعد در اردن به مصاف این تیم می رود.