کمک به هیئتهای مذهبی اسراف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی جعفری با اشاره به مطلب فوق در خصوص برپایی نمایشگاه عطر سیب شهرداری و کمک به هیئتهای مذهبی تهران افزود: ممکن است در هیئتی اسراف صورت بگیرد اما اینکه به بهانه اسراف به هیئتها کمک نشود کار پسندیده‌ای نیست چرا که کمک کردن به رشد هیئات در واقع کمک کردن به فرهنگ عاشوراست.

وی ادامه داد: قطعا برپایی نمایشگاههایی همچون عطر سیب موجب اسراف نیست و هر نمایشگاهی می‌تواند به ارتقاء سطح فرهنگی مردم کمک کند.

وی همچنین تصریح کرد: نمایشگاهی که برای کمک به هیئتهای مذهبی برپا می‌شود قطعا به جامعه برای آشنایی با مسائل دینی و مذهبی کمک می‌کند . چه اشکالی دارد نمایشگاهی برگزار شود تا مردم از آن بهره مذهبی ببرند.

وی در بخش پایان صحبتهای خود اشاره کرد: امروزه میلیاردها تومان توسط نهادهای دولتی صرف سرویس‌دهیهای مختلف می‌شود چه ایرادی دارد یک سازمان بخشی از این هزینه را صرف مسائل دینی و مذهبی کند؟ هدف از برپایی چنین نمایشگاهی بالا بردن سطح فرهنگ مردم است.