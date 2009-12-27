صدها نخل بر دوش مردم استان یزد به آسمان بلند شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نخل ‌برداری از آیین کهن عزاداری مردم استان یزد است و جمعیت کثیری از مردم این استان در نقاط مختلف به اجرای این رسم کهن می ‌پردازند.

نخل‌ برداری در اکثر نقاط استان یزد بعد از نماز ظهر عاشورا و در واقع در عصر عاشورا انجام می‌شود زیرا نخل‌برداری به نوعی مراسم نمادین تشییع پیکر مبارک امام حسین(ع) است و بعد از زمان شهادت ایشان صورت می‌گیرد.

از آنجا که در واقعه کربلا پیکر امام حسین(ع) تشییع نشد و دشمنان اسلام و قرآن، پیکر مبارک این امام بزرگوار را با بی‌حرمتی در شهرهای مختلف گرداندند، امروز مردم استان یزد به جبران آن روزها مراسم نمادین تشییع پیکر امام حسین(ع) را برگزار می‌کنند و این مراسم باشکوه و اهمیت خاصی برگزار می‌شود و از دیرباز برای مردم این استان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

نخل، چوب بستی بزرگ شبیه برگ است که قبل از آغاز ایام محرم توسط بزرگان هر منطقه آذین‌بندی و سیاه‌پوش می‌شود و در روز عاشورا در میان سیل جمعیت به حرکت در می‌آید و پس از گردش در گرداگرد میدان نخل، دوباره آرام آرام به محل خود باز می‌گردد.

وزن نخل پس از آذین بندی به چندین تن می‌رسد و برای بلند کردن آن به چندین مرد قوی هیکل نیاز است.

این مراسم امروز در شهرهای تفت، مهریز، یزد و سایر شهرستان‌های استان یزد برگزار می‌شود و برای برگزاری این مراسم به طور معمول هزاران نفر از نقاط مختلف استان حتی خارج از استان حضور دارند.

در این مراسم هر ساله تعداد زیادی نیز از گردشگران خارجی حضور دارند و از این مراسم عکسبرداری و فیلمبرداری می‌کنند.

قربانی گوسفند، دود کردن اسفند، سینه‌زنی، نوحه‌خوانیِ، زنجیز زنی و ... از آیین‌های جنبی این مراسم بزرگ و سنتی است.

بزرگترین نخل کشور هم‌اکنون در شهرستان مهریز قرار دارد و پس از آن مهم‌ترین مراسم نخل‌برداری در شهرهای تفت، یزد و ... انجام می‌شود.

نخل‌ها در طول مدت سال در مقابل حسینیه‌ها یا میادین شهر نگهداری می‌شوند و در این مراسم نیز پس از گردش و انجام آیین ویژه دوباره به محل خود باز می‌گردند و تا پایان ایام محرم و صفر به شکل سیاه‌پوش در این محل قرار دارند.