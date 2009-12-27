فعالیتهای فرهنگی شهرداری در ایام محرم قابل توجه بوده است

مجید نصیرپور نماینده مردم سراب ضمن بیان مطلب فوق گفت: شهرداری تهران در حوزه فرهنگی وظایف متعددی برعهده دارد با این وجود فضایی در شهر ایجاد کرده که در هر مناسبتی پایتخت جلوه خاصی داشته باشد. این موضوع را در ایام محرم به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

وی ادامه داد: در این ایام فضای شهر به گونه‌ای تغییر می‌یابد که هر رهگذری به سادگی می‌تواند حال و هوای محرم را احساس کند. در واقع شهرداری با این اقدام خود به سادگی توجه مردم را به ایام محرم جلب می‌کند.

وی ادامه داد: کار دیگری که شهرداری از طریق سازمان فرهنگی و هنری انجام داده اجرای برنامه‌های مختلف در فرهنگسرا‌ها براساس اقتضای مناطق مرتبط با آنها بوده است. برگزاری مراسم ویژه ماه محرم از جمله این اقدامات خوب شهرداری محسوب می‌شود که فضایی را برای مردم علی‌الخصوص جوان‌ها ایجاد می‌کند تا بتوانند با دلایل قیام امام حسین (ع) آشنا شوند. درواقع با این حرکت پیام عاشورا به مردم منتقل خواهد شد.

وی با تمجید از فعالیتهای شهرداری در زمینه فرهنگسازی عاشورایی بیان کرد: با توجه به منابع مالی اندک شهرداری و وسعت شهر تهران، اقداماتی که شهرداری در زمینه اطلاع‌رسانی به شهروندان انجام داده بسیار مفید و مناسب بوده است. بی‌شک شهرداری در کیفیت ‌بخشی نیز تعمق داشته و دارد.

وی گفت: با این فعالیتها که معطوف کردن ذهن مردم به واقعه عاشورا را در پی دارد، شهرداری به یک سازمان قابل سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.