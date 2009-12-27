6 کشته در حمله تروریستی شمال غرب پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انفجار یک بمب در خانه "سرفراز صدیقی" از مقامهای محلی منطقه صده علاوه بر خود وی منجر به کشته شدن همسر و چهار فرزندش شد.

منطقه صده در بخش کورام نزدیک به مرز افغانستان قرار دارد و به گفته منابع اطلاعاتی پاکستان نیروهای شبه نظامی برای ورود به افغانستان از مناطق مرزی کورام و اوراکزی استفاده می کنند.

مقامهای محلی این حمله را به شبه نظامیان طالبان نسبت می دهند که طی ماههای اخیر مورد حمله شدید ارتش پاکستان قرار گرفته و صدها نفر از آنان کشته شده اند.

در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد که تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. "اباب علی" یکی از مقامهای محلی کورام در این رابطه گفت : ما هنوز نمی دانیم که این حمله مربوط به نیروهای طالبان، تروریستهای القاعده و یا گروههای مذهبی است.

خاطرنشان می شود در آخرین حمله تروریستی پاکستان که روز گذشته در کراچی روی داد، 19 نفر کشته شدند. این منطقه در بخش جنوبی پاکستان واقع شده و بزرگترین شهر این کشور به شمار می آید.