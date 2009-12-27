آغاز ثبت نام آزمونهای فراگیر ارشد و کاردانی به کارشناسی از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت ‌نام برای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور از طریق اینترنت از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 13 دی ماه آغاز و در پایان روز پنجشنبه 17 دی ماه پایان می ‌پذیرد.

نحوه ثبت نام در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور

داوطلبان باید بر اساس اطلاعیه به نزدیکترین باجه توزیع کننده مدارک ثبت نام مراجعه کنند و بر حسب مورد با پرداخت 64 هزار و 500 تومان به عنوان حق ثبت نام و هزینه های واحد مربوطه پس از دریافت کارت اعتباری ثبت نام یک جلد دفترچه راهنمای شرکت در آزمون را نیز دریافت کنند.

داوطلبان باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما نسبت به انتخاب رشته امتحانی اقدام و در این فرصت به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه اقدام کنند.

شرایط شرکت در دوره کاردانی به کارشناسی فراگیر

داوطلب شرکت در دوره کاردانی به کارشناسی برای آنکه از دانش‌ پذیر به دانشجو تغییر وضعیت دهد باید در پایان نیمسال دانش ‌پذیری در آزمون تمامی درسهای اختصاصی و عمومی (14 واحد مشخص شده در جدول شماره 4 مندرج در دفترچه راهنما) از دفترچه شرکت و حداقل نمره 10 از 20 در هر یک از مواد درسی را کسب کند و نمره کل نهایی به صورت تأثیر 80 درصدی میانگین دروس حاصل از آزمون و تأثیر 20 درصدی میانگین مدرک کاردانی است که با توجه به ظرفیتهای اعلام شده ملاک پذیرش خواهد بود.

پذیرش در دوره‌های کارشناسی ناپیوسته فراگیر دارای ظرفیت 40 نفر برای هر رشته محل و به صورت بومی گزینی است و هر داوطلب می‌‌تواند فقط یک رشته را حداکثر در 5 مرکز یا واحد استان محل اقامت یا اشتغال خود انتخاب کند.

برای اعمال تاثیر معدل فوق دیپلم، معدلی که در فرم ثبت‌ نام توسط داوطلب قید شده است ملاک عمل قرار خواهد گرفت و اگر مغایرتی بین معدل اعلام شده و مدارک ارائه شده به هنگام ثبت ‌نام وجود داشته باشد قبولی داوطلب کان لم یکن تلقی شده و طبق مقررات برخورد خواهد شد.

دانشجویانی که در دوره دانشپذیری نمرات زیر 10 کسب کرده و به عنوان قبول اعلام شده‌اند لازم است دروس مورد نظر را در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش‌نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 10) بگذرانند.

شرایط شرکت در دوره کارشناسی ارشد فراگیر

به گزارش مهر،‌دارندگان مدارک ‌کارشناسی رسمی و بالاتر می‌ توانند بدون توجه به نوع رشته کارشناسی خود در یکی رشته از رشته‌ های کارشناسی‌ ارشد فراگیر ثبت‌نام کنند.

در صورتی که رشته کارشناسی داوطلب با رشته کارشناسی‌ارشد انتخابی وی همنام و یا مشابه نباشد به تشخیص گروه آموزشی مربوط، چنین داوطلبانی در دوره دانشجویی علاوه بر واحدهای مصوب مقطع کارشناسی‌ارشد باید حداکثرتا 24 واحد جبرانی از مقطع کارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند.

دارندگان مدارک معادل مشروط به آنکه مدرک مقطع قبلی آنها معادل نباشد صرفاً مجاز به شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر همان مقطع هستند.

زمان ثبت نام در دوره کارشناسی فراگیر

ثبت نام در این دوره کارشناسی فراگیر نیزاز روز یکشنبه 20 دی ماه آغاز و تا پنجشنبه 24 دی ماه ادامه خواهد داشت.

آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور نیمه دوم اردیبهشت 89 برگزار می شود.