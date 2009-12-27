به گزارش خبرنگار مهر، تهیه‌کننده این فیلم سینمایی فرم شرکت در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده و پروانه نمایش هم گرفته است، "افراطی‌ها" پس از نمایش در جشنواره فیلم فجر برای اکران عمومی آماده می‌شود.

طرح اولیه فیلمنامه "افراطی‌ها" متعلق به جهانگیر جهانگیری بوده و سیروس رنجبر فیلمنامه آن‌ را نوشته است. موضوع فیلم اجتماعی با درونمایه طنز و داستان جوانی است که به تازگی از زندان آزاد شده، او وارد شهری می‌شود که مدت‌ها از آن دور بوده و متفاوت با گذشته است.

در این فیلم اکبر عبدی، رضا شفیعی‌جم، ارژنگ امیرفضلی، حدیث فولادوند، شاهرخ استخری و رزیتا حفیظ ، شاهرخ نورمحمدی و الهام ناظمی ایفای نقش می‌کنند. عوامل تولید این فیلم عبارتند از: سیدمحمد قاضی مدیر فیلمبرداری، رضا اسلامی صدابردار، مسعود افشار طراح گریم، علی ترابی، حمید مقصودی مدیران تولید، تهیه‌کننده: داریوش بابائیان.

فیلم سینمایی "طاوس‌های بی‌پر" محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی جواد مزدآبادی که پخش آن را شکوفافیلم برعهده دارد در نوبت اکران عمومی است و به زودی روی پرده می‌رود.