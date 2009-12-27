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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۴۱

غریبه‌ای در شهر، "افراطی‌ها" شد

غریبه‌ای در شهر، "افراطی‌ها" شد

فیلم سینمایی "غریبه‌ای در شهر" به کارگردانی جهانگیر جهانگیری به "افراطی‌ها" تغییر نام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تهیه‌کننده این فیلم سینمایی فرم شرکت در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده و پروانه نمایش هم گرفته است، "افراطی‌ها" پس از نمایش در جشنواره فیلم فجر برای اکران عمومی آماده می‌شود.

طرح اولیه فیلمنامه "افراطی‌ها" متعلق به جهانگیر جهانگیری بوده و سیروس رنجبر فیلمنامه آن‌ را نوشته است. موضوع فیلم اجتماعی با درونمایه طنز و داستان جوانی است که به تازگی از زندان آزاد شده، او وارد شهری می‌شود که مدت‌ها از آن دور بوده و متفاوت با گذشته است.

در این فیلم اکبر عبدی، رضا شفیعی‌جم، ارژنگ امیرفضلی، حدیث فولادوند، شاهرخ استخری و رزیتا حفیظ ، شاهرخ نورمحمدی و الهام ناظمی ایفای نقش می‌کنند. عوامل تولید این فیلم عبارتند از: سیدمحمد قاضی مدیر فیلمبرداری، رضا اسلامی صدابردار، مسعود افشار طراح گریم، علی ترابی، حمید مقصودی مدیران تولید، تهیه‌کننده: داریوش بابائیان.

فیلم سینمایی "طاوس‌های بی‌پر" محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی جواد مزدآبادی که پخش آن را شکوفافیلم برعهده دارد در نوبت اکران عمومی است و به زودی روی پرده می‌رود.

کد مطلب 1006771

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