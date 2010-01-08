زمینه اتصال بانک توسعه تعاون به شبکه شتاب فراهم شد

ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر از آخرین وضعیت و تلاشهای انجام شده در بانک توسعه تعاون برای اتصال به شبکه شتاب بانکی خبر داد و گفت: اقدامات اولیه را در این خصوص انجام دادیم و با بانک مرکزی نیز صحبت شده است.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون از طولانی بودن دوره اتصال بانک توسعه تعاون به شبکه شتاب سخن گفت و اظهار داشت: برای پیوستن به شبکه شتاب، موسسات اعتباری و بانکها باید مراحلی از جمله ایجاد سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری را طی کنند.

عظیمی در ادامه افزود: ایجاد توان پیوستن به شبکه شتاب بانکی از ضروریاتی است که همه بانکها در زمان اتصال به این سیستم باید آن را ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: ایجاد زمینه لازم و ضروری برای پیوستن بانک توسعه تعاون به شبکه اصلی شتاب بانکی در دستور کار این بانک قرار دارد ولی در حال حاضر از خدمات این شبکه فقط در مراکز استانها استفاده می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پاسخ به این سئوال که زمان دقیق اتصال کلیه شعب بانک توسعه تعاون به شبکه سراسری شتاب بانکی چه زمانی است؟ گفت: از هر زمانی که بتوانیم قابلیت لینک شدن به شبکه اصلی را پیدا کنیم تمام شعب سراسر کشور را به شبکه وصل خواهیم کرد.