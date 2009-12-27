سفر نخست وزیر ژاپن به هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یوکیو هاتویاما" نخست وزیر ژاپن برای دیدار با "مانموهان سینگ" با هدف گسترش روابط کشورش با هند امروز (یکشنبه) عازم دهلی نو شد.

بر این اساس همکاری دو کشور در زمینه های اقتصادی و امنیتی از محورهای این سفر است. هاتویاما همچنین قرار است با "راجندرا پاچواری" رئیس گروه پژوهشگرانی که به دلیل تحقیقات در زمینه تغییرات جوی موفق به دریافت جایزه نوبل شده اند، دیدار کند.

هاتویاما پیش از عزیمت به هند در این رابطه به خبرنگاران گفت : امیدوارم بتوانیم با مقامهای هندی در زمینه های خلع سلاح هسته ای، آّب و هوا و اقتصادی به توافقهایی دست یابیم.

این در حالی است که توکیو و دهلی نو پس از سالها مذاکره و گفتگو نتوانسته اند در زمینه تجارت آزاد به توافق برسند. دیدار هاتویاما با سینگ دومین دیدار این دو مقام پس از گفتگوهای آنها در حاشیه نشست "اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا" در ماه اکتبر خواهد بود.

در همین حال وزارت امورخارجه با انتشار بیانیه ای در ارتباط با سفر هاتویاما به هند اعلام کرد: ژاپن به عنوان تنها کشوری که ویرانگری بمب هسته ای را تجربه کرده خواهان همکاری با کشورهای جهان برای خلع سلاح هسته ای است.