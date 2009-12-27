  1. بین الملل
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

سفر نخست وزیر ژاپن به هند

سفر نخست وزیر ژاپن به هند

نخست وزیر ژاپن برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر هند عازم این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یوکیو هاتویاما" نخست وزیر ژاپن برای دیدار با "مانموهان سینگ" با هدف گسترش روابط کشورش با هند امروز (یکشنبه) عازم دهلی نو شد.

بر این اساس همکاری دو کشور در زمینه های اقتصادی و امنیتی از محورهای این سفر است. هاتویاما همچنین قرار است با "راجندرا پاچواری" رئیس گروه پژوهشگرانی که به دلیل تحقیقات در زمینه تغییرات جوی موفق به دریافت جایزه نوبل شده اند، دیدار کند.

هاتویاما پیش از عزیمت به هند در این رابطه به خبرنگاران گفت : امیدوارم بتوانیم با مقامهای هندی در زمینه های خلع سلاح هسته ای، آّب و هوا و اقتصادی به توافقهایی دست یابیم.

این در حالی است که توکیو و دهلی نو پس از سالها مذاکره و گفتگو نتوانسته اند در زمینه تجارت آزاد به توافق برسند. دیدار هاتویاما با سینگ دومین دیدار این دو مقام پس از گفتگوهای آنها در حاشیه نشست "اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا" در ماه اکتبر خواهد بود.

در همین حال وزارت امورخارجه با انتشار بیانیه ای در ارتباط با سفر هاتویاما به هند اعلام کرد: ژاپن به عنوان تنها کشوری که ویرانگری بمب هسته ای را تجربه کرده خواهان همکاری با کشورهای جهان برای خلع سلاح هسته ای است.

کد مطلب 1006777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها