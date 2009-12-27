نسخه جدید فایرفاکس محبوب ترین مرورگر دنیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلهای موسسه تحقیقات بازار انفورماتیک "استات کانتر" نشان می دهد که نسخه جدید فایرفاکس محصول شرکت موزیلا با عنوان "فایرفاکس 5/3" در طول هفته گذشته توانست در بازار مرورگرها از اینترنت اکسپلورر 7 بگذرد و در راس طبقه بندی محبوب ترین مرورگرهایی قرار گیرد که مورد استفاده کاربران قرار می گیرند.

نتایج بررسیهای "استات کانتر" حاکی از آن است که در هفته بین 14 تا 20 دسامبر فایرفاکس 5/3 توانست 93/21 درصد از کاربران بازار مرورگرها را به خود جلب کند.

این درحالی است که در این دوره، اینترنت اکسپلورر 7 موفق شد مورد استفاده 2/21 درصد از کاربران قرار گیرد. همزمان اینترنت اکسپلورر 8 رقم 33/20 درصد را به دست آورد.

براساس گزارش وب نیوز، فایرفاکس 0/3 در ادامه این طبقه بندی با کسب 93/8 درصد، گوگل کروم 0/3 با 9/4 درصد، سافاری 0/4 با 97/2 درصد، فایرفاکس 0/2 با 1 درصد و اپرا 6/9 با 41/0 درصد در رتبه های بعدی ایستادند.