انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاههای سیستان و بلوچستان و میسور هندوستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تفاهم نامه که به دعوت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان از موسسه علوم مدیریتی بهادر دانشگاه میسور هندوستان انجام شد، ایجاد پروژه های آموزشی و تحقیقاتی مشترک میان دو دانشکده، ایجاد تسهیلات لازم جهت بازدید اساتید، محققین و متخصصین برای تبادل افکار در زمینه های مختلف برای هر دو طرف، تبادل اطلاعات در قالب کتاب، ژورنالهای تخصص و پایان نامه دانشجویان و هموار کردن امکانات آموزش الکترونیکی از طریق ایجاد وب و ویدئو کنفرانس برای بالا بردن سطح آموزش در دستور کار همکاری قرار گرفت.

همچنین ایجاد نشریه های تخصصی مشترک در قالب ژورنالهای تحقیقاتی و غیره در زمینه های مورد علاقه دو طرف، برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصصی مشترک در زاهدان و میسور، تسهیل فرصتهای مطالعاتی دو جانبه برای اساتید و اعضای هیئت علمی هر دو دانشکده، تسهیل تبادل دانشجو میان دو دانشکده سایر موارد تفاهم نامه میان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه میسور است.