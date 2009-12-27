به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی چهارشنبه در تهران و با حضور بهنوش طباطبائی و زهرا سعیدی تمام می‌شود. در آخرین روز تصویربرداری گروه در خانه‌ای در غرب تهران مشغول به کار هستند.

کیکاوس یاکیده، نوبر قنبریان، پوراندخت مهیمن، ملیکا پارسا وعلی خلج دیگر بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم را حجت قاسم‌زاده نوشته است که فضایی ذهنی دارد و داستان دختری است که می‌تواند حوادثی را که یک هفته بعد برای خانواده‌اش اتفاق می‌افتد ببیند. او به مرور نمی‌تواند مرز بین آینده و امروز را تشخیص بدهد.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، صدابردار: مهدی آزادی، طراح چهره‌پردازی: مهری شیرازی، مدیر تولید: محمد حمزه‌ای، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، تهیه‌کننده: احمد زالی.