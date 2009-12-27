دانشنامه نیچه اسناد تحریف آثار نیچه را منتشر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوکال آلمان، دانشنامه نیچه نشان می‌دهد که چگونه الیزابت فورستر نیچه خواهر نیچه به‌عنوان یکی از طرفداران نازی بیش از آنچه که پیشتر تصور می‌شده بر متون منتشر شده تأثیر گذاشته است.

کریستین نیمیر ناشر این کتاب گفت: این فیلسوف آلمانی قرن نوزدهمی که برخی اوقات پدر ایدئولوژی نازی در نظر گرفته می‌شود قربانی رسوایی خائنانه تحریف در تاریخ بوده است.

نیمیر گفت: تحقیقات جدید با جزئیان نشان می‌دهد که بزرگترین تحریفات به کتاب اراده معطوف به قدرت که پس از مرگ نیچه منتشر شد محدود نشده است بلکه می توان ثابت کرد که حتی آثاری که نیچه خود در اختیار ناشر گذاشته نیز از سوی خواهرش مورد تحریف قرار گرفته است.

ناشر این کتاب اعتقاد دارد که تحقیقات جدید خواستار ارزیابی مجدد دیدگاههای سیاسی این فیلسوف شده است. تحریفهای الیزابت فورستر نیچه عامل اصلی درنظر گرفته نیچه به عنوان پیشگام ایدئولوژی نازی در تمام اروپای کمونیست بود.

کریستین نیمیر همچنین اظهار داشت: خواهر نیچه نامه‌ها و حکایتهای کوتاهی درست کرده بود که گویی نیچه در قالب آن درباره اصلاح نژادی و آثار آرتور دو گوبینو نظریه پرداز نژادی اعلام کرده است.

وی افزود: لیزابت فورستر نیچه از طرفداران سوسیالیسم ملی که بنیاد آرشیو نیچه وی از رژیم هیتلر بودجه مالی دریافت می‌کرد با متونی که پس از مرگ برادرش منتشر می کرد به آزادی دست یافت.

این دانشنامه اکنون اسناد تغییراتی که وی در آثار فردریش نیچه اعمال کرده و حتی برخی از آنها در زمان حیات این فیلسوف صورت گرفته ارائه کرده است.