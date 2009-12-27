کشف پروتئینی که به کنترل فشار خون کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بدون این پروتئین که Asic2 نام دارد حسگرهای عصبی حاضر در رگهای خون نمی توانند سیگنالهایی را برای کنترل فشار خون به مغز ارسال کنند.

محققان دانشگاه آیووا این کشف را با مطالعه بر روی مدلها حیوانی انجام دادند. نتایج این کشف برای ارائه درمانهای جدید به منظور پیشگیری از فشار خون بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "حسگرهای رگهای خونی بدن ما زمانی که فشار خون برای مثال در اثر عصبانیت بالا می رود تغییر در داخل رگهای خونی را درک می کنند و به صورت فوری سیگنالهایی را به مغز ارسال می کنند. مغز به محض دریافت این سیگنالها به رگهای خونی نشان می دهد که چگونه خود را تنظیم کنند و به شرایط نرمال بازگردند."

براساس گزارش مجله نورون، این دانشمندان در این تحقیقات نشان دادند که پروتئین Asic2 در ارسال این سیگنالها به مغز نقش ویژه ای ایفا می کند.