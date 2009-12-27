تهدیدهای صهیونیستها جنگ روانی است/ طرح آمریکا امت اسلام را تهدیدمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، در دهمین روز از ماه محرم الحرام و عاشورای حسینی، هزاران عزادار حسینی در جنوب بیروت(ضاحیه) به سوگواری و عزاداری سالار شهیدان جهان پرداختند.



نصرالله در سخنانی در این مراسم همه قشرهای ملت لبنان را به حفظ وحدت ملی و همبستگی به ویژه با توجه به تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی علیه لبنان دعوت کرد.



وی تاکید کرد : تهدیدهای مستمر و تکراری اسرائیل علیه لبنان را شاهد هستیم، اما اسرائیل دیگر قدرت عملی کردن تهدیدهایش را همانند گذشته از دست داده است و تهدیدهای مقامهای رژیم صهیونیستی در چارچوب جنگ روانی است.



نصرالله گفت : هر چند بعید می دانم رژیم صهیونیستی جنگ دیگری علیه لبنان به راه اندازد، اما ما برای مقابله با هر گونه تجاوزگری این رژیم کاملا آماده ایم.



سید حسن نصرالله گفت : ما در چارچوب وحدت فعالیت می کنیم و برخی گروهها و طرحهایشان درباره مقاومت، ما را تحریک نخواهد کرد.

وی تاکید کرد : آنچه حال و آینده امت اسلام را تهدید می کند، طرح استکباری است که دولتهای آمریکایی یکی پس از دیگری، آن را به پیش می برند.

نصرالله جنایات دولت آمریکا به ویژه در عراق و افغانستان و مشارکت در جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین را محکوم کرد و از امت اسلام خواست حقیقت این دشمن را درک کنند.

وی در سخنانی که در پایان مراسم گرامیداشت عاشورا سالروز شهادت سرور شهیدان جهان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ایراد می کرد، گفت : اسرائیل دشمن جنایتکار و غاصب سرزمین فلسطین، هیچ حد و مرزی برای جنایاتش نمی شناسد.

وی در سالروز شهادت امام حسین(ع)، جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و تهدیدهای این رژیم بر ضد مقدسات اسلامی و مسیحی در مناطق اشغالی را یادآوری کرد.

وی گفت : ما باید جنایات دشمن در راندن فلسطینی ها از سرزمینشان و ادامه اسارت هزاران فلسطینی در زندانهایش و همچنین تخریب منازل و کارخانه های فلسطینی ها را در کنار جنایاتی که در غزه مرتکب می شوند و تهدیدهای مستمر بر ضد منطقه به جنگ افروزی بیشتر چه بر ضد ایران یا سوریه، یادآوری کنیم.

نصرالله به امت اسلام هشدار داد مبادا به کسانی که با اظهارات ناامید کننده خود می خواهند جای دشمن جنایتکار را با برادر و دوستی که از مسائل امت اسلام به عناوین مختلف حمایت می کند، اعتنا کنند.

دبیر کل حزب الله بار دیگر خواستار پایان یافتن محاصره ظالمانه نوار غزه شد و با انتقاد از کشورهای عربی و اسلامی که فقط نظاره گر اوضاع دشوار و رنج مردم این منطقه هستند، گفت : یک سال پیش به مصر یک کلمه حق گفتیم که ما را مورد سرزنش و انتقاد قرار دادند، اما امروز حرف از دیوار فولادی و آب انداختن در تونلها است تا شریان مقاومت را از بین ببرند.

نصرالله از مصر خواست با برچیدن دیوار به محاصره غزه پایان دهد، زیرا در غیر این صورت، تمام آزادگان امت اسلامی و جهان این کشور را محکوم خواهند کرد.

نصرالله درباره اوضاع لبنان، همکاری همگانی را برای حل مشکلات و دغدغه های مردم ضروری دانست و درباره افتادن در دام تحریک آفرینی برخی از سیاستمداران در لبنان هشدار داد.

وی ابراز عقیده کرد پس از آغاز تنظیم و هماهنگی در روابط با سوریه و تشکیل دولت وحدت ملی، دیگر فرصتی برای برخی افراد در لبنان برای حمله به سوریه یا مخالفان داخلی و سلاح مقاومت وجود ندارد.

نصرالله با تبریک به مسیحیان به مناسبت میلاد حضرت مسیح(ع)، آنها را به بررسی آرام گزینه های فعلی و آینده به دور از هیاهوهای رسانه ای و بررسی نتایج عواقب ناگوار دل بستن برخی افراد و گروهها به رژیم صهیونیستی دعوت کرد.

وی همچنین از مسیحیان خواست با بررسی دقیق تغییرات بین المللی درباره تکیه کردن برخی گروهها بر دولت آمریکا بازنگری کنند

نصرالله گفت : مصلحت مسیحی ها، لبنان است و نباید با غیر لبنانی ها همکاری کنند، به نفع مسیحیان است که به بهانه ترس تصنعی و دائمی از چیزی که فقط توهم است، با لبنانی ها خصومت ورزی نکنند.

دبیرکل حزب الله، به مسلمانان لبنان درباره طرحهایی که هدف از آن فتنه افکنی در لبنان است و تلاش برخی برای برگرداندن اوضاع به گذشته هشدار داد.

نصرالله بار دیگر در روز عاشورای حسینی، بر ضرورت وحدت ملی و حفظ آن و گفتگوی اسلامی مسیحی و آزادی امام موسی صدر، امام مقاومت و مستضعفان تاکید کرد.

وی گفت : دشمن اسرائیلی از طریق تهدیدهایش تلاش می کند ما را از گزینه هایمان منصرف کند.

نصرالله افزود : اسرائیل بیشتر از آنچه عمل کند، فقط حرف می زند، زیرا قادر به انجام هیچ کاری نیست.

وی تاکید کرد : تهدیدهای اسرائیل تنها سبب پافشاری بیشتر ما به دفاع از وطن و امت خواهد شد.

دبیرکل حزب الله در پایان با تاکید بر ادامه راه سیدالشهداء به عنوان راه نجات و عزت و سربلندی خاطر نشان کرد ما به تاسی و تبعیت از مولا و مقتدایمان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که در برابر ظلم و بیداگری سازش نکرد، هرگز از راه عزت و شرافت که همان راه حسین است، عقب نشینی نخواهیم کرد؛ ما شاگردان مکتب حسینیم و هیچ ترس و وحشتی از تهدیدهای صهیونیستها نداریم.