اولین سالگرد جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دقیقا یک سال پیش در 27 دسامبر 2008 رژیم صهیونیستی جنگی نابرابر و وحشیانه را علیه نوار غزه آغاز کرد، که در پی آن 1400 فلسطینی کشته شده و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.

این جنگ در نهایت پس از 22 روز با نرسیدن رژیم صهیونیستی به اهداف مورد نظر خود در زمینه شکستن جبهه مقاومت مردم فلسطین به پایان رسید.

امروز مردم غزه در تظاهراتی گسترده که از سوی جنبش حماس ترتیب داده شده است، شرکت کرده و اعتراض خود را علیه جنایات ددمنشیه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه اعلام می دارند.

در این جنگ بیش از 4 هزار واحد مسکونی به طور کلی نابود شد که تاکنون تعداد بسیار اندکی از آنها بازسازی شده است.

از طرفی نوار غزه از زمان روی کارآمدن حماس، قریب به سه سال و نیم است که تحت محاصره قرار دارد.

در مراسم امروز "اسماعیل هنیه" نخست وزیر منتخب دولت فلسطین نیز سخنرانی خواهد کرد.