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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

زوار و عسگری سرمربی تیم‌های تکواندو نوجوانان ایران شدند

زوار و عسگری سرمربی تیم‌های تکواندو نوجوانان ایران شدند

فدراسیون تکواندو با جدا کردن تیم‌های نوجوانان ایران برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک و قهرمانی جهان دو مربی را برای هدایت این تیم‌ها انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم تکواندو نوجوانان ایران و مشخص شدن زمان تشکیل اردوی آماده سازی و نیز مرحله دوم مسابقات انتخابی این تیم، فدراسیون تکواندو اقدام به انتخاب کادر فنی تیم‌های نوجوانان کرد.

فدراسیون تکواندو قصد دارد برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک و قهرمانی نوجوانان جهان در مکزیک دو تیم تشکیل دهد. براین اساس برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک 2010 نوجوانان در سنگاپور فریبرز عسگری به عنوان سرمربی و برای مسابقات قهرمانی جهان در مکزیک محمدرضا زوار به عنوان سرمربی انتخاب شدند.

اردوهای تیم تکواندو نوجوانان ایران از روز 8 دی‌ماه در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز می شود و روز پنجشنبه 10 دی‌ماه مسابقات انتخابی درون اردویی با هوگوهای الکترونیکی در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1006791

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