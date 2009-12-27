به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم تکواندو نوجوانان ایران و مشخص شدن زمان تشکیل اردوی آماده سازی و نیز مرحله دوم مسابقات انتخابی این تیم، فدراسیون تکواندو اقدام به انتخاب کادر فنی تیم‌های نوجوانان کرد.

فدراسیون تکواندو قصد دارد برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک و قهرمانی نوجوانان جهان در مکزیک دو تیم تشکیل دهد. براین اساس برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک 2010 نوجوانان در سنگاپور فریبرز عسگری به عنوان سرمربی و برای مسابقات قهرمانی جهان در مکزیک محمدرضا زوار به عنوان سرمربی انتخاب شدند.

اردوهای تیم تکواندو نوجوانان ایران از روز 8 دی‌ماه در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز می شود و روز پنجشنبه 10 دی‌ماه مسابقات انتخابی درون اردویی با هوگوهای الکترونیکی در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.