تشدید تدابیر امنیتی در فرودگاههای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه یک عامل انتحاری پیش از انفجار بمب همراه خود در هواپیمایی در فرودگاه دیترویت دستگیر شد، به دستور "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در سراسر این کشور تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها تشدید شد.

بر اساس این گزارش، این اقدام که در جهت ایمن سازی فرودگاههای برای مسافران در شبهای سال نوی میلادی است در تمام فرودگاههای داخل و خارج آمریکا به اجرا گذاشته شده است. در همین حال در انگلیس و بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی بر کنترل پروازها به ویژه به مقصد آمریکا افزوده شده است.

یک شهروند آمریکایی که از امارات متحده عربی به مناسبت سال نو عازم کشورش بود، به خبرنگاران گفت که وی سه ردیف پشت سر عامل انتحاری نشسته بوده که ناگهان شعله آتشی را دیده و پس از آن بوی دود نیز به مشام او رسیده است، در این لحظه مشاهده کرده که ناگهان مسافری که پشت سر او بوده به سرعت به جلو پریده و مرد سوءقصد کننده را دستگیر کرده است.



این شاهد افزود که فرد نیجریه ای که لباس و بدن خود را سوزانده بود، از این حمله غافلگیر شده و بهت ‌زده خود را تسلیم کرده است. هواپیما به سلامت در فرودگاه دیترویت به زمین نشست. هم‌اکنون پلیس امنیتی آمریکا در حال بازجویی از این فرد است.