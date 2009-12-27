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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۱۳

600 هزار دلار جایزه نقدی به برترین‌های تورنمنت قطر تعلق می گیرد

600 هزار دلار جایزه نقدی به برترین‌های تورنمنت قطر تعلق می گیرد

مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال چهارجانبه قطر برای برترین‌های این مسابقات 600 هزار جایزه نقدی در نظر گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه قطر از روز دوشنبه با شرکت چهار تیم قطر (میزبان)، ایران، کره شمالی و مالی در ورزشگاه سحیم بن حمد دوحه برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ایران فردا (دوشنبه) در دومین روز رقابت‌ها با قطر دیدار می کند و این در حالی است که تیم ملی کره شمالی امروز با تیم ملی مالی، نماینده آفریقا روبه‌رو خواهد شد.

طبق اعلام مسئولان برگزاری تورنمنت چهارجانبه قطر در پایان هر دیدار به بهترین بازیکن، بهترین دروازه بان و بهترین مهاجم پاداش نقدی اهدا خواهد شد.

این در حالی است که تیم قهرمان این دوره از رقابت‌ها هم جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. طبق اعلام برگزار کنندگان تورنمنت چهارجانبه قطر، مجموع جوایز در نظر گرفته شده برای برترین‌های این دوره از مسابقات 600 هزار دلار است.

کد مطلب 1006797

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