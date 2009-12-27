همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با موضوع ها و محورهایی نظیر تازه های ارزیابی درونی در ایران و جهان، ارزیابی درونی و ترویج فرهنگ کیفیت در آموزش عالی، چالش های اجرای ارزیابی درونی و ارزیابی برونی گروههای آموزشی، نقش ارزیابی در بهبود کیفیت و توسعه علمی آموزش عالی کشور، نقش ارزیابی درونی گروههای آموزشی در توانمندسازی اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی، وضعیت و روال مطلوب توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نقش ارزیابی نظام یافته در راهبری مطلوب نظام آموزشی و چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی در بهبود کیفیت دانشگاهی برگزار می شود.

30 بهمن ماه آخرین مهلت برای ارسال آثار به همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی اعلام شده است.