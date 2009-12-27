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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

برای رایزنی با مبارک؛

نتانیاهو سه شنبه به مصر سفر می کند

نتانیاهو سه شنبه به مصر سفر می کند

نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی از سفر خود به مصر برای دیدار با مقامهای این کشور در روز سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز در سخنانی با اشاره به سفر خود به قاهره طی هفته جاری، از دیدار با "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر خبر داد.

وی در این دیدار درباره مسئله سازش با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی یکی از طرفهای آن است، گفتگو می کند.

این در حالی است که تحلیلگران سیاسی، اصلی ترین موضوع مورد بحث در این سفر را مسئله تبادل اسرا می دانند.

"عمر سلیمان" رئیس دستگاه اطلاعات مصر هفته گذشته با سفر به سرزمین های اشغالی، برای پیشبرد مسئله تبادل اسرا فلسطینی با سرباز اسرائیلی (گلعاد شالیت) با مقامات تل آویو دیدار کرده بود.

مسئله تبادل اسرای فلسطینی با شالیت در روزهای اخیر وارد مراحل حساس خود شده است و برخی منابع از حل نهایی آن در چند روز آتی خبر می دهند.

کد مطلب 1006802

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