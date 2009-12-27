تصویربرداری مستند "مسافر" در مشهد ادامه دارد

مزدآبادی درباره این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مستند یک قسمتی که ماه صفر روی آنتن می‌رود از چهار روز قبل در شهر مشهد شروع شده است، بخش‌هایی از مستند "مسافر" در جاده‌های منتهی به مشهد، بخش‌هایی در حرم و خیابان‌های اطراف تصویربرداری شد.

وی افزود: در این مستند که به موضوع زیارت امام رضا (ع) در ایام عاشورا و شیوه عزاداری در این شهر می‌پردازد، نگاهی متفاوت به این ماجرا داریم و با عزاداران هم گفتگوهایی داشته‌ایم، فردا بخش‌هایی از مجموعه در جاده هراز تصویربرداری می‌شود. امروز از مراسم عزاداری و تعزیه‌ها تصویربرداری کردیم.

مستند "مسافر" محصول گروه معارف و فرهنگ شبکه یک است و بخش‌های دیگر آن را کارگردان‌های دیگری با موضوع زیارت در شهرهای دیگر ایران مقابل دوربین می‌برند.