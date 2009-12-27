72 بغض عاشورا توسط 600 هنرمند کشور به تصویر کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ حسن نجفی رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه 72 بغض بوم گفت: 600 هنرمند شمالغرب کشور به همراه هنرمندانی از جمهوری آذربایجان با حضور در این همایش آثار زیبایی به تصویر کشیدند.

وی اضافه کرد: در پنجمین همایش بزرگ هنرمندان عاشورایی نقاشان برجسته و اساتید هنرهای تجسمی هنرمندان در رشته‌های نقاشی، گرافیک، ‌خوشنویسی، حجم، نفاشی خط و ... حضور داشتند که از صبح تاسوعا تا ظهر روز عاشورا نقاشی‌های خود را با موضوع «حماسه کربلا و واقعه عاشورا» تصویر کشیدند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته همایش 72 بوم 72 بغض برای نخستین بار در کشور در تبریز به اجرا گذاشته شده بود که به دلیل استقبال هنرمندان و مردم هنر‌‌دوست این طرح به صورت سالانه در روزهای تاسوعا و عاشورا اجرا می‌شود.

نجفی با بیان اینکه زیبایی‌های نهفته در جوهره حقیقی نهضت عاشورا و پیام آن می‌تواند بن مایه خلق آثار عظیم هنری در رشته‌های مختلفی چون ادبیات، موسیقی، تجسمی، نمایش، تعزیه و ... باشد، اظهار داشت: امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه جهت‌دهی فکری هنرمندان جوان به سوی مفاهیم دینی و مذهبی است که این همایش علاوه بر نقش مهم و تاثیرگذار در اشاعه فرهنگ عاشورا میان هنرمندان بهترین بهانه برای پر کردن خلا تولید با نگاه مفهومی و دینی نیز است.

دبیر همایش عاشورایی 72 بغض بوم با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان در مراسم دینی و مذهبی، هدف عمده حوزه هنری آذربایجان شرقی را در اجرای چنین برنامه‌هایی فرهنگ‌سازی مناسب با حماسه عظیم کربلا در سطح جامعه دانست و ورود هنرمندان متعهد به این عرصه را یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با خرافات و ترویج بدعت‌های غلط و انحرافاتی قلمداد کرد که متاسفانه در چند سال اخیر عزاداری‌های ماه محرم رسوخ کرده است.

وی خاطر‌نشان کرد: پنجمین سوگواره سراسری 72 بغض بوم با حضور هنرمندان از استان‌های قزوین، گیلان، زنجان، همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی از صبح تاسوعا تا ظهر عاشورا در مجموعه فرهنگی هنری سینما قدس برگزار شد.

وی همچنین یادآور شد: در این همایش هنرمندانی از جمهوری آذربایجان، هنرمندان اهل تسنن کشور و حتی جامعه ارامنه آذربایجان حضور دارند.

ترویج هنر عاشورائی در اولویت حوزه هنری است

حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری کل کشور نیز تاکید کرد: ترویج هنر عاشورایی از طریق برگزاری همایش های مختلف از جمله 72 بغض بوم در اولویت حوزه هنری قرار دارد.

وی با حضور در نمایشگاه آثار هنرمندان عاشورایی تبریز افزود: همایش 72 بغض بوم به عنوان یک رویداد ابتکاری در راستای ترویج هنر عاشورایی اقدامی قابل تقدیر است که برای نخستین بار مردم و هنمرندان تبریزی بانی آن بوده اند.

بنیانیان با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به هنر عاشورایی برای تبیین پیام نهضت کربلا گفت: اینگونه همایش ها و برنامه های فرهنگی و هنری از سوی جامعه هنری کشور می تواند پاسخ مناسبی به ندای مقام معظم رهبری برای مقابله با جنگ نرم دشمن محسوب شود.

رئیس حوزه هنری کشور یادآور شد: ترویج اهداف و فرهنگ عاشورا در قالب هنر می تواند یکی از روش های مقابله با جنگ نرم باشد.

وی همچنین با اشاره به آثار خلق شده در این سوگواره تصریح کرد: هنرمندان کشور با حضور در این همایش ارزشهایی چون شهادت، ایثار، استقامت و آزادگی را که در نهضت عاشورا نهفته است به زیباترین جلوه ممکن به تصویر کشیدند.

بنیانیان با بیان اینکه قیام عاشورا به زیباترین جلوه ممکن توسط هنرمندان نقاش و خوشنویس به مردم منتقل می گردد گفت: زاویه دید هنرمندان متعهد کشور از حادثه کربلا بسیار جالب، آموزنده و دیدنی است.

علت جاودانگی قیام عاشورا بی‌پیرایگی و شفافیت پیام آن است

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی علت جاودانگی قیام عاشورا را بی‌پیرایگی و شفافیت پیام آن دانست و این قیام را سزاوار نگاهی همه‌جانبه از سوی تمام طیف‌ها و اقشار ارزیابی کرد.

محمدحسین فرهنگی گفت: مفاهیمی چون ظلم‌ستیزی، افشای ظلم، عدالتخواهی و خداجویی از آموزه‌های این قیام است که هنر به ویژه هنرهای تجسمی بهترین قالب برای گسترش چنین مفاهیمی است.

وی با اشاره به اینکه قیام عاشورا و حماسه امام حسین(ع) حادثه‌ای به گستره تاریخ بوده و همه تاریخ را در خود خلاصه کرده است، گفت:

فرهنگی تصریح کرد: در سال‌های قبل از نزدیک شاهد برگزاری سوگواره «72 بغض و بوم» بودم و برقراری ارتباط بین نوجوانان و جوانان هنرمند با مفاهیم عمیق در بخش‌های مختلف هنری را محصول تلاش حوزه هنری استان می‌دانم و ابتکارهای صورت گرفته در توسعه فرهنگ عاشورایی را ارج می‌نهم.

رابطه‌ای قوی بین هنر و معنویت مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی رابطه‌ای قوی و مستحکم بین هنر و معنویت را مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی دانست.

حجت‌الاسلام حمید عظیمی هنر را یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای تبلیغی و همایش 72 بغض بوم را موجب رونق هنر در حوزه دین ارزیابی کرد.

وی هنر عاشورایی را قالب تبلیغی مهمی دانست که به واسطه آن می‌توان تابلوی بزرگ زیبایی‌های معنوی عاشورا را ترسیم کرد.

عظیمی در ادامه حضور جوانان و نوجوانان را در چنین برنامه‌های خداپسندانه‌ای، مبتکرانه عنوان کرد و اظهار داشت: تقویت روحیه خداجویی و عشق به معنویت در کودکان، نوجوانان و جوانان وظیفه مهمی است که حوزه هنری پیش‌تر به واسطه جشنواره دست‌های کوچک دعا این رسالت را به خوبی انجام داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی را وظیفه ذاتی نهادهای فرهنگی دانست و اظهار داشت: حمایت از هنر اسلامی منجر به شکوفایی هنرمندان متعهد و هنر مفهومی در جامعه می‌شود.

وی ایجاد رابطه‌ای قوی و مستحکم بین هنر و معنویت را مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی دانست و خانواده‌ها را مهم‌ترین جایگاه تعریف و استمرار چنین رابطه‌ای قلمداد کرد.

72 بغض و بوم اقدامی ابتکاری و سازنده است

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی همایش سراسری «72 بغض و بوم » را اقدامی ابتکاری، مؤثر و مفید خواند و آثار خلق شده در دوره‌های گذشته را فاخر نامید.

علی نواداد، قیام عاشورا را یکی از هنرمندانه‌ترین دفاع‌های مردان خدا از دین نامید و افزود: هنر در تبلیغ عاشورا می‌تواند بهترین تأثیرها و بیشترین تاثرها را آشکار کند.

وی همچنین از تاثیر عمیق و همه جانبه مفاهیم عاشورایی در هنر ایران اسلامی از ادبیات تا سینما سخن گفت و اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در این سوگواره گام در راهی گذاشته‌اند که پیام‌آوران کربلا یعنی حضرت سجاد (ع) و حضرت زینب (س) آن را گشوده‌اند.

گفتنی است، هنرمندان شرکت کننده در همایش 72 بغض بوم تبریز ظهر یکشنبه قلم ها را بر زمین گذاشته و پس از اقامه نماز ظهر عاشورا، آثار خود را برای نمایش در طول خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل چهارراه شریعتی تا میدان ساعت تبریز، در معرض دید عموم قرار داده اند.