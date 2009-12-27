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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

نقش‌آفرینان با گفتگوی زارعی منتشر شد

نقش‌آفرینان با گفتگوی زارعی منتشر شد

شماره شصت و یکم ماهنامه بازیگری "نقش‌آفرینان" همراه گفتگوی مفصل با مریلا زارعی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفحات اول این شماره از نقش‌آفرینان به خبرهایی از بازیگران سینمای ایران اختصاص دارد، گفتگوی مفصل با مریلا زارعی درباره فعالیت‌های سینمایی و تلویزیونی‌اش یکی از خواندنی‌ترین بخش‌های این شماره است.

معرفی فیلم‌های روی پرده، نقد بازی‌های فیلم سینمایی "محاکمه در خیابان"، نگاهی به بازی‌ها در فیلم "چهره به چهره"، گزارش تصویری فیلم سینمایی "بیداری رویاها"، نقد بازیگری مجموعه "گاوصندوق" مهمترین بخش‌های این شماره ماهنامه در حوزه سینمای ایران است.

در بخش سینمای جهان اخبار مربوط به چهره‌های سینمایی، معرفی فیلم‌های اکران سینماهای جهان، گفتگو با جان کیوسک بازیگر فیلم "2012" و معرفی فیلم "آگورا" از دیگر بخش‌های این شماره ماهنامه نقش‌آفرینان است. گزارش تمرین "هملت شازده کوچولوی دانمارک" را هم می‌توانید در این شماره بخوانید.

شماره دی‌ماه مجله "نقش‌آفرینان" 68 صفحه و 1500 تومان است.

کد مطلب 1006807

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