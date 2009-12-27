افغانستان را به کوره ای سوزان برای نظامیان خارجی تبدیل می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طالبان با تاکید بر ضرورت خروج کشورهای غربی از افغانستان هشدار داد که اعزام دهها هزار نیروی نظامی دیگر به منطقه سبب کشته شدن شمار بیشتری از آنها خواهد شد.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان با بیان این مطلب تهدید کرد در صورت ادامه فعالیتهای نظامی آمریکا و همپیمانان غربی اش در افغانستان و پاکستان خشونتها در منطقه گسترش خواهد یافت.

این در حالی است که سیستمهای اطلاعاتی غرب درباره حتمال پیوستن اعضای طالبان پاکستان به شبه نظامیان افغانستان ابراز نگرانی می کنند.

در این رابطه مجاهد در سخنان خود که طی تماس تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفت، آورده است : نیروهای ما به حملات خود به نیروهای خارجی و همکاری با همپیمانان خود در مبارزه با قوای اشغالگر ادامه خواهند داد.

به گفته سخنگوی طالبان، اعزام نیروهای غربی بیشتر به افغانستان بی فایده است، چرا که در این صورت، شبه نظامیان این کشور را به "کوره ای سوزان" برای آنها تبدیل می کنند.

خاطرنشان می شود که بنا بر راهبرد جدید اعلام شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا، اعزام 30 هزار نیروی نظامی آمریکایی و هزاران نظامی ناتو در دستور کار دست اندر کاران جنگ افغانستان قرار دارد.