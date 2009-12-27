تدوین "سنگ اول" تمام شد

علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین "سنگ اول" تمام شده، جهانگیر میرشکاری صداگذاری را انجام می‌دهد و به زودی آهنگساز انتخاب می‌شود.

اندیشه فولادوند و محسن تنابنده بازیگران این فیلم هستند که بر اساس قصه‌ای از هوشنگ مرادی‌ کرمانی مقابل دوربین رفت. بهرام دهقانی تدوین این فیلم را انجام داد.

عوامل "سنگ اول" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فریدون شیردل، دستیار فیلمبردار: غلام ولدخانی، صدابردار: محمد صالحی، دستیار صدا : کیومرث سبحانی، طراح صحنه و لباس: محمدهادی فدوی، طراح چهره‌پرداز: بیژن محتشم‌پور، مدیر تولید: محمود محمد طائمه، مدیر تدارکات: علی ندیمی، محصول سیمافیلم.