به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ناشر این کتاب، کتاب تصویر اسلام به بررسی موضوعاتی چون دین، ناسیونالیسم، قومیت و جهانی شدن از طریق زندگی و آثار عبدالدجالیل پیروس هنرمند معاصر اندونزیایی پرداخته است.

این کتاب نگاهی در خور توجه به انسان شناسی هنر و دین داشته است.

این اثر با در هم آمیختن موضوعات تصویری و روایی داستانی از یک هنرمند مسلمان جهانی را روایت می‌کند و با نگاهی به هنر اسلامی معاصر شیوه خلق آن را در پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان روایت می‌کند.

تبدیل شدن به یک شهروند و هنرمند مسلمان، وحی و اجبار، اسلامی کردن هنر و خلق هنر اسلامی اندونزیایی، یادداشتهای معنوی در دنیای اجتماعی، اضطراب، خیانت، عدم قطعیت و ایمان از جمله مباحثی است که نویسنده به عنوان عناوین این کتاب انتخاب شده‌اند.

کنث ام جورج استاد انسان‌شناسی دانشگاه ویسکوزین – مدیسون و استاد یار مرکز مطالعات جنوب شرق آسیا است.