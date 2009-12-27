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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

"تصویر اسلام: هنر و اخلاق در زندگی مسلمانان" منتشر می‌شود

کتاب "تصویر اسلام: هنر و اخلاق در زندگی مسلمانان" نوشته کنث ام. جورج ژانویه سال 2010 از سوی انتشارات ولی بلک ول در 184 صفحه به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ناشر این کتاب، کتاب تصویر اسلام به بررسی موضوعاتی چون دین، ناسیونالیسم، قومیت و جهانی شدن از طریق زندگی و آثار عبدالدجالیل پیروس هنرمند معاصر اندونزیایی پرداخته است.

این کتاب نگاهی در خور توجه به انسان شناسی هنر و دین داشته است.

این اثر با در هم آمیختن موضوعات تصویری و روایی داستانی از یک هنرمند مسلمان جهانی را روایت می‌کند و با نگاهی به هنر اسلامی معاصر شیوه خلق آن را در پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان روایت می‌کند.

تبدیل شدن به یک شهروند و هنرمند مسلمان، وحی و اجبار، اسلامی کردن هنر و خلق هنر اسلامی اندونزیایی، یادداشتهای معنوی در دنیای اجتماعی، اضطراب، خیانت، عدم قطعیت و ایمان از جمله مباحثی است که نویسنده به عنوان عناوین این کتاب انتخاب شده‌اند.

کنث ام جورج استاد انسان‌شناسی دانشگاه ویسکوزین – مدیسون و استاد یار مرکز مطالعات جنوب شرق آسیا است.

کد مطلب 1006835

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