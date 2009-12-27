کاشفی: ضرورت وابستگی حزبی مسئولان/ ارتباط مجلس با احزاب نزدیکتر شود

حسین کاشفی رئیس خانه احزاب ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه احزاب چه وظیفه و نقشی در جامعه دارند، ادامه داد: احزاب به عنوان نماینده بخشی ازمردم باید دارای برنامه ای مشخص برای وضعیت موجود در کشور باشند و ضمن به نقد کشیدن عملکرد موجود، به ارایه پیشنهادات در زمینه ارتقای وضعیت کشور بپردازند.

وی با اشاره به اینکه جامعه زمانی می تواند دارای حرکت و برنامه باشد که از سوی حزب قوی سازماندهی شود، تصریح کرد: بهره گیری از خرد جمعی و استفاده از دانش بشری می تواند اثربخشی بسیار خوبی در جامعه داشته باشد که اینها تنها از طریق احزاب محقق می گردد.

رئیس خانه احزاب اضافه کرد: کشورهای توسعه یافته با برنامه ریزی وبهره گیری از احزاب قوی مسیر توسعه را سریعتر طی می کنند، چرا که خرد جمعی در کشور حاکم است اما متاسفانه در کشور ما علیرغم تاکید قانون بر توسعه احزاب متاسفانه برخی مسئولان فعالیت احزاب را بر نمی تابند و از کارهایی که ناشی از خرد جمعی باشد گریزانند.

کاشفی ادامه داد: در زمان حاضر احزاب در کشور مورد بی مهری قرار می گیرند و برخی از مسئولان کشور افتخار می کنند که جزو حزبی نباشند این در حالی است که این نقطه ضعف افراد است که پشتوانه فکری و حزبی نداشته باشند.

اگر افرادی که وارد دنیای سیاست می شوند وابسته به حزب باشند ، چون آن حزب دارای شناسنامه و برنامه است، پس از پیروزی فرد در انتخابات، مردم می توانند عملکرد درست و اشتباه فرد را از طریق حزب وی خواستار شوند

وی توضیح داد: اگر افرادی که وارد دنیای سیاست می شوند وابسته به حزب باشند ، چون آن حزب دارای شناسنامه و برنامه است، پس از پیروزی فرد در انتخابات ، مردم می توانند عملکرد درست و اشتباه فرد را از طریق حزب وی خواستار شوند.

رئیس خانه احزاب با تاکید بر این که افرادی که بدون پشتوانه حزبی وارد فعالیت های سیاسی می شوند و احیاناً پیروز میدان می شوند کمتر از پایگاه فکری وجمعی و پشتوانه برنامه ریزی شده برخوردارند خاطرنشان کرد: باید در کشور بستری مناسب برای فعالیت احزاب و توسعه فرهنگ تحزب ایجاد شود تا بتوانیم با کار جمعی کشور را رو به توسعه ببریم.

وی در بیان مشکلات احزاب در کشور نیز گفت: متاسفانه به دلیل فراهم نبودن بسترهای فعالیت حزبی در کشور، مشکلات مالی، نبود فضای مناسب برای تربیت نیروهای کارآمد و فقدان فرهنگ تحزب در جامعه فضای فعالیت حزبی در کشور فراهم نیست و احزاب نتوانستند نقش واقعی خود را ایفا کنند.

برای توسعه فرهنگ تحزب در کشور ضرورت دارد که تعامل بیشتری میان احزاب و فرهیختگان، دانشگاهیان و دیگر اقشار مورد قبول جامعه برقرار شود و همچنین ارتباط میان مجلس با احزاب بیش از پیش برقرار شود تا زمینه های رفع مشکلات احزاب در کشور فراهم شود

کاشفی گفت: به نظر می رسد برای توسعه فرهنگ تحزب در کشور ضرورت دارد که تعامل بیشتری میان احزاب و فرهیختگان، دانشگاهیان و دیگر اقشار مورد قبول جامعه برقرار شود و همچنین ارتباط میان مجلس با احزاب بیش از پیش برقرار شود تا زمینه های رفع مشکلات احزاب در کشور فراهم شود.

رئیس خانه احزاب، در پاسخ به اینکه در اختیار داشتن رسانه چه میزان می تواند به ایفای نقش احزاب کمک کند گفت: اگر احزاب دارای رسانه باشند می توانند دیدگاه ها و برنامه های خود را از طریق رسانه به مردم انتقال دهند و چون احزاب در جهت منافع ملی حرکت می کنند باید بتوانند در صورت نداشتن رسانه از طریق رسانه های ملی برای اطلاع رسانی در زمینه تفکرات خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه رسانه ملی باید فراجناحی عمل کرده و نسبت به معرفی نقش احزاب در جامعه اقدام کند، افزود: احزاب می توانند از طریق رسانه پل ارتباطی حزب خود را با مردم را ایجاد کنند.

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی ادامه داد: رسانه می تواند نقش تاثیرگذاری در هماهنگ کردن و همکاری گروهها و تشکلهای سیاسی با یکدیگر داشته باشد و این موجب نشاط و سرزندگی در جامعه می شود.

کاشفی با تاکید بر اینکه اگر احزاب از طریق رسانه نظرات، نقدها و انتقادات خود را مطرح کنند، می توان از تمامی ظرفیتهای جامعه به نحو موثر استفاده کرد، تصریح کرد: این نقدها موجب می شود زمینه های شکوفایی در کشور فراهم شود و گروهها و تفکرات مختلف سیاسی با یکدیگر تعامل داشته باشند.