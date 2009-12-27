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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۱۳

برای ساخت تاسیسات هسته ای؛

امارات قرارداد 20 میلیارد دلاری با کره جنوبی امضا کرد

امارات قرارداد 20 میلیارد دلاری با کره جنوبی امضا کرد

با اعلام برنده شدن کنسرسیوم کره جنوبی در مناقصه هسته ای امارات با امضای قراردادی 20 میلیارد دلاری، این کشور نخستین گام خود را در راه هسته ای شدن برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، در پی این مناقصه 20 میلیارد دلاری کره جنوبی مکلف به ساخت چهار نیروگاه هسته ای در امارات می شود.

بر این اساس، امارات نخستین کشور عربی در حوزه خلیج فارس است که دارنده نیروگاه های هسته ای برای تولید انرژی می شود.

منابع خبری این قرارداد میان کره جنوبی و امارات یکی از بزرگترین توافقنامه های هسته ای در جهان می دانند.

بر این اساس، امارات که بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است، در نظر دارد با کمک کره جنوبی 40 هزار مگاوات انرژی هسته ای با ساخت این چهار نیروگاه هسته ای تولید کند.

کد مطلب 1006845

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