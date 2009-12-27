برگزاری مراسم سالگرد ترور بی نظیر بوتو در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مراسم دومین سالگرد بزرگداشت "بی نظیر بوتو" رهبر حزب مردم پاکستان با حضور هزاران نفر از دوستداران و طرفداران وی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.

بر این اساس بیش از 5 هزار طرفدار این نخست وزیر پیشین پاکستان از سراسر این کشور با حضور در "قریه خدابخش" زادگاه و محل خاکسپاری وی دومین سالگرد ترور وی را گرامی داشته و از اسلام آباد خواستند عاملین این جنایت را به سزای اعمالشان برساند.

در این مراسم که شماری از شخصیتها و مقامهای کشوری نظیر "آصف علی زرداری" همسر بوتو و رئیس جمهوری فعلی پاکستان در آن حضور داشتند، شرکت کنندگان با گذاشتن حلقه های گل بر مزار نخست وزیر پیشین این کشور یاد وی را گرامی داشتند.

همچنین "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان به همراه اعضای کابینه خود در این مراسم حضور یافته و با اهدای گل به مزار رهبر پیشین حزب مردم پاکستان به وی ادای احترام کرد.

خاطرنشان می شود "بی نظیر بوتو" نامزد انتخابات پیشین ریاست جمهوری پاکستان در 27 دسامبر سال 2007 در حین شرکت در جمع طرفداران خود در شهر راولپندی پاکستان ترور شد.