جنایتکاران جنگی صهیونیست باید تحت پیگرد قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "عمرو موسی" با هشدار درباره برقرار نشدن صلح و سازش فراگیر در خاورمیانه اظهار داشت : منطقه همچنان با خطر تنشهای خطرناک روبرو است.

وی در ادامه با اشاره جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه که با گذشت زمان فراموش نمی شود، اظهار داشت : اتحادیه عرب تلاشهای خود را در زمینه پیگرد جنایتکاران جنگی صهیونیست ادامه می دهد.

عمرو موسی با اشاره قطعنامه های شورای اتحادیه عرب در زمینه پیگرد سران صهیونیست، تاکید کرد: کسانی که مرتکب جنایت های جنگی شده اند؛ هیچ جای امنی نخواهند داشت.

از ساعاتی پیش در نوار غزه مراسم بزرگداشت 1400 شهید فلسطینی در پی جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه این منطقه آغاز شده است.