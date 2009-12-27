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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۲۶

موسی در سالروز جنگ غزه:

جنایتکاران جنگی صهیونیست باید تحت پیگرد قرار گیرند

جنایتکاران جنگی صهیونیست باید تحت پیگرد قرار گیرند

دبیرکل اتحادیه عرب در سالروز آغاز جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه بر ضرورت پیگرد و مجازات جنایتکاران جنگی صهیونیست به سبب ارتکاب جنایات وحشیانه در این جنگ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "عمرو موسی" با هشدار درباره برقرار نشدن صلح و سازش فراگیر در خاورمیانه اظهار داشت : منطقه همچنان با خطر تنشهای خطرناک روبرو است.

وی در ادامه با اشاره جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه که با گذشت زمان فراموش نمی شود، اظهار داشت : اتحادیه عرب تلاشهای خود را در زمینه پیگرد جنایتکاران جنگی صهیونیست ادامه می دهد.

عمرو موسی با اشاره قطعنامه های شورای اتحادیه عرب در زمینه پیگرد سران صهیونیست، تاکید کرد: کسانی که مرتکب جنایت های جنگی شده اند؛ هیچ جای امنی نخواهند داشت.

از ساعاتی پیش در نوار غزه مراسم بزرگداشت 1400 شهید فلسطینی در پی جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه این منطقه آغاز شده است.

کد مطلب 1006855

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