عاملان انفجار ضاحیه درصدد تضعیف ثبات لبنان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انفجار بمب در شامگاه شنبه در منطقه جنوبی بیروت (ضاحیه) دست کم دو کشته و چندین زخمی به جا گذاشت که یک مسئول حماس، کشته شدگان را اعضای این جنبش اعلام کرد.

دفتر "میشل سلیمان" ریاست جمهوری لبنان با محکومیت این حمله خرابکارانه، در بیانیه ای آورده است : عاملان این انفجار هدفی جز تضعیف ثبات در لبنان ندارند.

در این بیانیه همچنین آمده است : اراده و عزم ملت لبنان اجازه تداوم این حملات خرابکارانه را که برای تضعیف ثبات در این کشور انجام می شود، نمی دهد.

میشل سلیمان همچنین از دستگاه های امنیتی زیربط خواسته است به تلاشهای خود در زمینه شناسایی عاملان این انفجار افزوده و آنان را به دستگاه قضایی تحویل دهند.