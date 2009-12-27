کشته شدن 13 نفر در حمله هوایی آمریکا به شمال غرب پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، منابع پاکستانی از کشته شدن 13 فرد مظنون به همکاری با شبه نظامیان طالبان در حمله ارتش آمریکا به شمال غرب این کشور خبر دادند.

همچنین گزارشها از کشته شدن 4 عضو طالبان در منطقه مرزی ایالت وزیرستان شمالی در پی حمله موشکی آمریکاییها طی روز گذشته حکایت دارد.

این در حالی است که هواپیماهای مدل B-52 در چارچوب عملیات جاسوسی همچنان به پرواز خود بر فراز مناطق مرزی پاکستان به بهانه شناسایی مواضع طالبان ادامه می دهند.

به گفته منابع آگاه، محل اصلی ماموریت این هواپیماها مناطق مرزی در وزیرستان شمالی و جنوبی و منطقه کورام است که آمریکاییها مدعی پنهان شدن نیروهای طالبان در این مناطق هستند. با این حال تا کنون صدها غیرنظامی در این عملیاتها جان خود را از دست داده اند.

صبح امروز (یکشنبه) نیز انفجار یک بمب در خانه "سرفراز صدیقی" از مقامهای محلی منطقه صده علاوه بر خود وی منجر به کشته شدن همسر و چهار فرزندش شد. مقامهای محلی این حمله را به شبه نظامیان طالبان نسبت می دهند که طی ماههای اخیر مورد حمله شدید ارتش پاکستان قرار گرفته و صدها نفر از آنان کشته شده اند.