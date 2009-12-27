محاصره غیرقابل قبول نوار غزه را پایان دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونت، در حالی که یک سال از حمله گسترده و خونین نظامیان صهیونیست به غزه می گذرد، ویرانیهای این جنگ همچنان پابرجاست و اوضاع مردم این منطقه بسیار تاسف بار گزارش می شود.

به همین مناسبت "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد طی اظهاراتی با ناامید کننده خواندن وضعیت نوار غزه از مقامهای تل آویو خواست به "محاصره غیرقابل قبول" این منطقه پایان دهند.

وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مردم این منطقه در روزهای سرد زمستان خاطر نشان کرد: بسیاری از مفاد مورد تاکید در معاهده آتش بس 1860 شورای امنیت که برای برقراری ثبات در منطقه مهم بوده، به اجرا در نیامده است.

در بیانیه ای که از سوی سازمان ملل متحد به مناسبت نخستین سالگرد حمله 22 روزه صهیونیستها به غزه منتشر شد همچنین از موارد متعدد نقض آتش بس در منطقه ابراز نگرانی شده است.

این در حالی است که طی ماههای اخیر جنگنده های رژیم صهیونیستی بارها به مناطقی در غزه حمله کرده اند؛ این رژیم در عین حال با تنگ تر کردن حلقه محاصره غزه از ورود مواد غذایی و دارویی به داخل این منطقه جلوگیری کرده است.

بان کی مون در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از سطح نازل کمی و کیفی حمایتهای انسانی از مردم غزه درباره توقف برنامه های بازسازی و اوضاع معیشتی نگران کننده ساکنان این منطقه هشدار داده است.

خاطرنشان می شود که یک سال پیش در 27 دسامبر 2008 رژیم صهیونیستی جنگی نابرابر و وحشیانه را علیه مردم غزه آغاز کرد که بر اثر آن هزار و 400 فلسطینی به شهادت رسیده و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.