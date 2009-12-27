ممانعت مصر از برگزاری تظاهرات همبستگی با غزه/ همسویی قاهره با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، 1360 فعال صلح طلب بین المللی از 42 کشور جهان در نظر داشتند برای همبستگی با مردم غزه، از روز سه شنبه آتی تظاهراتی را از نزدیکی گذرگاه رفح آغاز کنند.

بنابر این گزارش، مقامهای مصری که پیش از این برای برگزاری تظاهرات مجوز صادر کرده بودند، روز گذشته تمام این مجوزها برای برگزاری تظاهرات همبستگی با مردم غزه لغو کرده و انجام هرگونه تظاهراتی را غیر قانونی اعلام کردند.

"دیوار فولادی مصر در مرز با غزه"

این گروه صلح طلب بین المللی که در بین آنها دیپلمات، هنرمند، نویسنده، پزشک و نمایندگان پارلمان دیده می شود خواستار شکسته شدن محاصره غزه شده اند.

مردم غزه که از سه سال و نیم گذشته تحت محاصره کامل رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند، سال گذشته در چنین روزی (27 دسامبر 2008) با حمله وحشیانه ای از سوی ماشین جنگی تل آویو روبرو شد، که در پی آن 1400 فلسطینی شهید شدند.

این در حالی است که دولت قاهره و "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر بدون انجام تلاشی کوچک در زمینه برچیدن محاصره غزه، با ساخت دیوار فولادی در مرز با نوار غزه درصدد تشدید این محاصره بر آمده اند.

"تونل ساخته شده در مرز غزه با مصر"

این دیوار فولادی که در عمق زمین ساخته می شود تنها ممر عبور کالا و مواد غذایی و دارویی را برای مردم تحت محاصره غزه از بین می برد.

مردم غزه از سه سال پیش که تحت محاصره کامل قرار گرفته اند، با حفر تونلهایی در عمق زمین از این طریق کالاهای مورد نیاز خود ا از مصر وارد می کنند.

دولت قاهره نیز در اقدامی سئوال برانگیز و در همسویی با رژیم صهیونیستی تنها گذرگاه مرزی غزه با مصر(گذرگاه رفح) را بسته است.