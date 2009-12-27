تعیین تاریخ خروج نظامیان آلمانی از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کارل تئودور گوتنبرگ" وزیر دفاع آلمان از احتمال تعیین تاریخی برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان در راهبرد جدید برلین خبر داد.

وی در گفتگو با روزنامه "بیلد آم زونتاگ" با وجود بیان این مطلب از اعلام تاریخ دقیقی برای خروج کامل نیروهای آلمانی از افغانستان خودداری و تاکید کرد: اعلام چنین تاریخی می تواند افغانستان را به مرکز فعالیتهای تروریستی در جهان تبدیل کند.

گوتنبرگ افزود: ما باید اکنون در برابر شهروندانمان با شفافیت عمل کرده و دست کم تاریخ شروع خروج نظامیان آلمانی از افغانستان را مشخص کنیم.

این در حالی است که رسانه های آلمانی از شرکت نکردن مخالفان دولت "آنجلا مرکل" در تعیین راهبرد جدیدی برای جنگ افغانستان خبر می دهند. اشپیگل در این باره نوشته است که اعضای حزب سوسیال دموکرات مخالف تصمیمهای گرفته شده در برلین در این مورد هستند.

بر این اساس "زیگمار گابریل" رهبر این حزب و "فرانک والتر اشتاین مایر" رهبر فراکسیون سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان قصد دارند با درخواست آتی دولت مرکل برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان مخالفت کنند.

اخیرا نیز "یورگن تریتین" رهبر حزب سبزهای آلمان با انتقاد از مواضع دولت آلمان درباره جنگ افغانستان، از نبود توجیه عقلی برای اعزام نظامیان آلمانی بیشتر به این کشور سخن گفته است.

خاطرنشان می شود برلین اعلام کرده که طی هفته های آینده و در سال جدید میلادی درباره راهبرد جدید نیروهای خود در افغانستان تصمیم گیری می کند. به گفته منابع آگاه آلمان قصد دارد تا دو هزار و 500 نظامی دیگر خود را راهی افغانستان کند.