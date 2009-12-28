به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتنی رژیم صهیونیستی روز شنبه با حمله به فلسطینیان در نابلس (کرانه باختری) سه فلسطینی را به شهادت رسانده بودند.

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی روز گذشته در پیامی تلویزیونی اظهارداشت: به ارتش و شین بت (دستگاه جاسوسی اسرائیل) بابت انجام این عملیات سریع تبریک می گویم.

نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی این عملیات را پس از گذشت 48 ساعت از کشته شدن یک شهرک نشین انجام دادند.

از سوی دیگر، یک منبع نزدیک به کابینه رژیم صهیونیستی از تقاضای واشنگتن مبنی بر ارائه توضیحاتی درباره انجام این عملیات خبر داد.