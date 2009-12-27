به گزارش خبرنگار مهر، دهه محرم امسال نیز مانند هر سال با حضور پر شور میلیونها عزادار حسینی در جای جای کشور برگزار شد و شیفتگان آن امام و یاران باوفایش بار دیگر تاریخ عاشورا و رشادتهای سید الشهداء را زنده کردند. اما حوادثی نیز در ظهر عاشورای حسینی در تهران و برخی نقاط کشور با حمایت و زمینه سازی تبلیغی دشمنان اسلام و ایران رخ داد که کام هر مسلمان و ایرانی را تلخ کرد. حوادثی که می توان از آن به عنوان گام جدید خط نفاق برای حرمت شکنی از مقدسات و مراسم ظهر عاشورا یاد کرد.

برخی مناطق تهران (میدان فردوسی، خیابانهای سمیه، سپهبد قرنی، جنوب خیابان ولیعصر (عج) تا چهار راه ولیعصر و زیر پل حافظ و کالج ) برای اولین بار در ظهر عاشورا آشوب طلبان اندکی را به خود می دیدند که سنگ و آجر پرتاب می کردند، دشنام می گفتند، کیوسک تلفن، شیشه مغازه ها و بانکها را می شکستند و اموال عمومی را آتش می زدند ، با قرار دادن سطلهای زباله راه را بر خودروها می بستند و ... و در کمال گستاخی با چاقو و آتش به عزادارانی که با عشق حسین همنوایی می کردند ، حمله ور شدند.



متاسفانه امروز مصادف با عاشورای حسینی عده ای حرمت شکن با شکستن هنجارها ، صحنه های نامیمونی را در کشور رقم زده و موجب هتک حرمت مراسم عزاداری امام حسین (ع) شدند. هتک حرمتی که زمینه سوء استفاده بیگانیان را نیز فراهم کرد تا به انعکاس ناآرامیهای امروز تهران بپردازند و با بزرگنمایی آن جشن تحلیل و تفسیر برپا کنند.

هنگام برگزاری مراسم ظهر عاشورا و در هنگامی که عزاداران در دسته های سینه زنی و عزاداری در هیئتها و تکایا سید الشهدا را صدا می زدند و بر آنچه بر امامشان در قیام عاشورا گذشته است اشک می ریختند و نماز عاشورا می گذاردند ، عده ای محدود و نابخرد با شعارهای ساخترشکنانه ، پرتاب سنگ، آتش زدن ساختمانها و وسایل عمومی شهر، آسیب زدن به اماکن عمومی و سوت و کف زدن و حتی حمله به سمت عزاداران امام حسین (ع) حرمت ظهر عاشورا را شکستند.

شکستن شیشه های بانکها، آتش زدن اتومبیل و موتور نیروی انتظامی، آسیب رساندن به بانکها و مراکز دولتی، خشونت و درگیری با نیروهای نظامی و انتظامی در ظهر عاشورا نه تنها از منتقدان یک دولت بر نمی آید بلکه صرفا می تواند به عده قلیلی نسبت داده شود که بیمارگونه به دنبال چیزی می گردند که تفسیر صحیحی نیز از آن ندارند. حمله به عزاداران ، نیروهای انتظامی و اقداماتی که تا کنون 4 هموطن را به کام مرگ کشانده است ، در کنار همزمانی ساختارشکنی در نظام و حرمت شکنی از مقدسات ، سناریویی است که آتش تهیه آن را دشمنان اسلام و انقلاب و ایران ریخته اند و چنان که دیده شد تنها همانها نیز برای این حرمت شکنان هورا کشیدند و قهرمانشان خواندند.

هر چند عده ای اندک در گروههای مختلف در نقاط مختلف شهر و کشورمان با رفتارهای نابخردانه خود حرمت عاشورا را شکستند اما می توان اتفاق ناخوشایند امروز را از زاویه ای دیگر نیز نظاره گر بود. عاشورا که با خود پیام امر به معروف و نهی از منکر را دارد باز هم شر و خیر را از هم تفکیک و حرمت شکنان را رسوا کرد. فرجام این حرمت شکنی هم با حضور سیل آسا و هوشمندانه عزاداران ولایت مدار به صحنه ای دیگر از رسوایی فتنه گران تبدیل شد.

و قطعا اینک نوبت نخبگان و مدعیان رهروی از امام و انقلاب است که با مرزبندی و بصیرت پاسخی درخور به هوشمندی و در صحنه بودن امت حزب الله و شیفتگان خط نوراین ولایت فقیه بدهند.