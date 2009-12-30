42 هزار آموزشیار موجود در نهضت سواد آموزی استخدام نمی شوند

علی وطنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون 56 هزار آموزشیار با نهضت سواد آموزی همکاری می کنند، افزود: در سال گذشته قانونی تصویب شد که هفت هزار آموزشیاری که از سال 1380 به قبل فعالیت می کردند، استخدام شوند که این امر صورت گرفت.

همچنین 60 هزار معلم حق التدریسی در آموزش و پرورش فعالیت می کنند که طرح استخدامی آنها، مرداد ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو شد و رقم 60 هزار نفر حذف شد و قرار است براساس نیاز استانها این افراد استخدام شوند.

این مقام ارشد در سازمان نهضت سواد آموزی ادامه داد: همچنین در قانونی که امسال مجلس شورای اسلامی تصویب کرد هفت هزار نفر دیگر از آموزشیاران براساس نیاز استان، جنسیت و مدرک تحصیلی مورد نیاز استخدام می شوند که البته هنوز شیوه نامه آن ابلاغ نشده است.

قائم مقام سازمان نهضت سواد آموزی درباره تعیین تکلیف 42 هزار آموزشیار باقی مانده گفت: این افراد استخدام نمی شوند.