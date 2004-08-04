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۱۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۱۳

دو خبرازفدراسيون پزشكي، ورزشي

پوشش مسابقات ورزشي توسط كميته پزشكي فدراسيون پزشكي،ورزشي

كميته پزشكي فدراسيون پزشكي ورزشي طي سه ماهه اول سال 83 با اعزام كادر پزشكي و آمبولانس،مسابقات رشته هاي مختلف ورزشي را تحت پوشش قرارداد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" بالغ بر75 مسابقه فوتبال وفوتسال وبيش از200 ساعت مسابقات كشتي درسطوح مختلف وبالغ بر400 ساعت مسابقات سايررشته هاي ورزشي اعم ازواليبال، تكواندو، كاراته، تنيس و... تحت اين پوشش پزشكي قرارگرفته است.

* فدراسيون پزشكي، ورزشي ازسازمان بهزيستي كشورقدرداني كرد
دكترمهرزاد خليليان رييس فدراسيون پزشكي، ورزشي باارسال نامه اي به دكترراه چمني رئيس سازمان بهزيستي كشور، ازتوجه اين سازمان به ورزشكاران معلول وآسيب ديده كشورقدرداني كرد و38 نفرازورزشكاران سراسركشوررا كه درحوادث ورزشي دچارقطع نخاع يا نقص عضوشده اند، براي حمايت و كمكهاي سازمان بهزيستي معرفي كرد.

کد مطلب 100692

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