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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

قشمی به مهر خبر داد:

30 دفتر خصوصی در تهران برای ثبت وقایع حیاتی راه اندازی می شود

30 دفتر خصوصی در تهران برای ثبت وقایع حیاتی راه اندازی می شود

رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران از ورود بخش خصوصی به دفاتر ثبت احوال برای ارائه خدمات ثبتی به شهروندان تهرانی خبر داد و گفت: 30 دفتر امور خدمات ثبتی در تهران راه اندازی می شود.

سید احمد قشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود:  مقدمات ایجاد این دفاتر فراهم شده و در دست پیگیری است اما زمان دقیق راه اندازی مشخص نیست.

پیش از این نیز معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور از ورود بخش خصوصی به ثبت احوال خبر داده بود.

رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران با بیان اینکه این دفاتر در ثبت وقایع حیاتی با سازمان ثبت احوال همکاری می کنند افزود: خدماتی همچون عکس دار کردن شناسنامه ها، تعویض کارت ملی و...از وظایفی است که برای این دفاتر تعریف شده است.

این مقام ارشد در سازمان ثبت احوال ادامه داد: کارکنان بازنشسته ثبت احوال در اولویت اداره این دفاتر هستند.

دفاتر ثبت احوال در تهران به دلیل ازدحام مراجعه کنندگان دارای مشکلات متعددی در ثبت وقایع حیاتی همچون به خصوص تعویض شنانامه و کارت ملی است و مراجعه کنندگان ساعتها از وقت خود را در صفهای عریض و طویل این دفاتر هدر می دهند. 

کد مطلب 1006959

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