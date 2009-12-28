عبدالرضا کاهانی نویسنده و کارگردان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم مدتی پیش توسط شیما منفرد به پایان رسیده و جهانگیر میرشکاری به تازگی صداگذاری را تمام کرده است. کارن همایونفر ساخت موسیقی را به پایان رسانده است.

وی افزود: این فیلم هم اکنون مراحل فنی نهایی را در لابراتوار استودیو بدیع می‌گذراند و فرم حضور آن را در جشنواره فیلم فجر پر کرده‌ایم.

درخلاصه داستان این فیلم که فضایی اجتماعی دارد، آمده است: مردی که به بیماری پرخوری مبتلا است و شکم خود را نمی‌تواند سیر کند، سرپرست خانواده‌ای پر جمعیت می‌شود... در "هیچ" مهدی هاشمی، مرضیه برومند، پانته آ بهرام، باران کوثری، صابر ابر، احمد مهران فر، نگار جواهریان ، مهران احمدی و نیره فراهانی ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل تولید فیلم سینمایی"هیچ" عبارتند از کارگردان و طراح صحنه و لباس: عبدالرضا کاهانی، نویسندگان فیلمنامه: کاهانی و حسین مهکام، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، مدیر صدابرداری: جهانگیر میرشکاری، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، مدیر تولید: طهورا ابوالقاسمی، تدوین: شیما منفرد، سرمایه گذار: سلیمان علیمحمد و تهیه‌کننده:علیمحمد و کاهانی، مدیر برنامه‌ریز: مهران احمدی، دستیار اول کارگردان: دانش اقباشاوی، دستیار دوم کارگردان: مجید دربهشتی، دستیار سوم کارگردان: امید نودهی عکاس: سینا خاکساری.