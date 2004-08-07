جهاد دانشگاهي خوزستان پارسال 465 هزار دلار صرفه جويي ارزي براي كشور داشته است

دكتر قدرت الله شاكري نژاد معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد خوزستان در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در سال گذشته توانسته ايم 46 طرح پژوهشي و خدمات تخصصي را انجام دهيم كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 56 درصد رشد نشان داده است.همچنين در سال گذشته توانستيم 8 مقاله علمي توليد كنيم كه 5 مقاله آن به در مجلات معتبر به چاپ رسيد و 3 مقاله ديگر به صورت سخنراني در همايش هاي و سمينارها ارائه شد و همچنين در سال گذشته دو سمينار برگزار كرديم كه يكي از آنها مربوط به حقوق زن بود.

وي افزود : در سال گذشته براي اولين بار در كشور پژوهشكده تكنولوژي توليد را در استان خوزستان راه اندازي كرديم كه اين پژوهشكده با توجه به گروه هاي پژوهشي مستقر در آن عمدتا بر روي ساخت قطعات صنعتي در داخل كشور (مورد نياز صنايع) و تدوين دانش فني و بازبيني و ساخت يا توليد برخي از مواد شيميايي فعاليت داشته است. ما در سال گذشته از قبل ساخت قطعات در داخل كشور براي صنايع داخل استان و نيز بيرون از استان توانسته ايم 465 هزار دلار صرفه جويي ارزي براي كشور داشته باشيم كه اميدواريم در سال 1383 بتوانيم اين مبلغ را به دو برابر افزايش دهيم.

معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد خوزستان تصريح كرد :از مهمترين شاخص هاي كارهاي پژوهشي و خدمات تخصصي انجام شده در واحد خوزستان كاربردي و توسعه اي بودن اين فعاليت ها است يعني اينكه با درخواست كارفرمايان مشخصي انجام شده است.