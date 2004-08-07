  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۲۵

معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي استان خوزستان در گفت و گو با "مهر"

جهاد دانشگاهي خوزستان پارسال 465 هزار دلار صرفه جويي ارزي براي كشور داشته است

معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي استان خوزستان گفت:در سال گذشته جهاد دانشگاهي خوزستان ، 465 هزار دلار صرفه جويي ارزي براي كشور داشته است.

دكتر قدرت الله شاكري نژاد معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد خوزستان در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در سال گذشته توانسته ايم 46 طرح پژوهشي و خدمات تخصصي را انجام دهيم كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 56 درصد رشد نشان داده است.همچنين در سال گذشته توانستيم 8 مقاله علمي توليد كنيم كه 5 مقاله آن به در مجلات معتبر به چاپ رسيد و 3 مقاله ديگر به صورت سخنراني در همايش هاي و سمينارها ارائه شد و همچنين در سال گذشته دو سمينار برگزار كرديم كه يكي از آنها مربوط به حقوق زن بود.

وي افزود : در سال گذشته براي اولين بار در كشور پژوهشكده تكنولوژي توليد را در استان خوزستان راه اندازي كرديم كه اين پژوهشكده با توجه به گروه هاي پژوهشي مستقر در آن عمدتا بر روي ساخت قطعات صنعتي در داخل كشور (مورد نياز صنايع) و تدوين دانش فني و بازبيني و ساخت يا توليد برخي از مواد شيميايي فعاليت داشته است. ما در سال گذشته از قبل ساخت قطعات در داخل كشور براي صنايع داخل استان و نيز بيرون از استان توانسته ايم 465 هزار دلار صرفه جويي ارزي براي كشور داشته باشيم كه اميدواريم در سال 1383 بتوانيم اين مبلغ را به دو برابر افزايش دهيم.

معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد خوزستان تصريح كرد :از مهمترين شاخص هاي كارهاي پژوهشي و خدمات تخصصي انجام شده در واحد خوزستان كاربردي و توسعه اي بودن اين فعاليت ها است يعني اينكه با درخواست كارفرمايان مشخصي انجام شده است.

کد مطلب 100700

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها