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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۳۱

ترابی:

فرهنگ استفاده از آمار در کشور ضعیف است

فرهنگ استفاده از آمار در کشور ضعیف است

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فرهنگ استفاده از آمار در کشور ضعیف است که این امر به بازبینی نیاز دارد.

تقی ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: متاسفانه برای ارائه آمار و اطلاعات دقیق پژوهشها و تحقیقات علمی جایگاه مناسبی تعریف نشده است.

وی تولید علم در جامعه را مستلزم داشتن آمار و اطلاعات دانست و ادامه داد: ارائه آمارهای صحیح از یافته های علمی در گسترش و توسعه علم بومی نقش به سزایی دارد.

این مسئول بیان کرد: ارائه آمار، اطلاعات و یافته های علمی که همسو با پارامتر های دقیق آماری باشد در کشور ضعیف است. 

ترابی ساختارها و عملکردهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی کشور را مطلوب و مثبت ذکر و عنوان کرد: این در حالیست که آمارگیری از این مهم به خوبی انجام نمی شود.

این مسئول با بیان اینکه ارائه آمارها در حاشیه قرار دارند، بیان کرد: این امر از مشکلات پژوهش است که رفع آن نیاز به آمارسنجی  و اطلاع رسانی کامل دارد.

ترابی خاطرنشان کرد: مشخص شدن مرز آمارهای تحقیقاتی برای پژوهشهای محققان مهم و کارآمد است.

کد مطلب 1007012

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