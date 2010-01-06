فرهنگ استفاده از آمار در کشور ضعیف است

تقی ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: متاسفانه برای ارائه آمار و اطلاعات دقیق پژوهشها و تحقیقات علمی جایگاه مناسبی تعریف نشده است.

وی تولید علم در جامعه را مستلزم داشتن آمار و اطلاعات دانست و ادامه داد: ارائه آمارهای صحیح از یافته های علمی در گسترش و توسعه علم بومی نقش به سزایی دارد.

این مسئول بیان کرد: ارائه آمار، اطلاعات و یافته های علمی که همسو با پارامتر های دقیق آماری باشد در کشور ضعیف است.

ترابی ساختارها و عملکردهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی کشور را مطلوب و مثبت ذکر و عنوان کرد: این در حالیست که آمارگیری از این مهم به خوبی انجام نمی شود.

این مسئول با بیان اینکه ارائه آمارها در حاشیه قرار دارند، بیان کرد: این امر از مشکلات پژوهش است که رفع آن نیاز به آمارسنجی و اطلاع رسانی کامل دارد.

ترابی خاطرنشان کرد: مشخص شدن مرز آمارهای تحقیقاتی برای پژوهشهای محققان مهم و کارآمد است.