60 هزار میلیارد ریال برای توسعه کشاورزی استانهای شمالی اختصاص یافت

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد کشور افزود: کشاورزان با تلاش و کوشش خود همواره در افزایش تولیدات کشاورزی و اقتصاد کشور نقش بسزایی دارند.

وی اظهار داشت: در بخش صنعت چای نیز تاکنون اقدامات مؤثری انجام شده و با شناسایی مشکلات این صنعت راهکارهای مناسب نیز پیش بینی شده و چای در آینده نزدیک شرایط طلایی خود را پیدا خواهد کرد.

استاندار گیلان تصریح کرد: بزودی در زمینه بسته بندی و فرآوری چای نیز دو کارخانه بزرگ به بهره برداری می رسد که در مجموع با سایر کارخانجات فعال، بیش از 50 هزار تن از چای تولید شده در استان پس از فرآوری و بسته بندی به صورت محصولات مختلف در داخل و خارج از کشور توزیع می شود.

وی در ادامه از عزم دولت برای حمایت از محصولات باغی مرکبات و برنج خبر داد و خاطرنشان کرد: با حمایت از کارخانجات فرآوری مرکبات به ویژه پرتقال در تلاش هستیم باغداران در فصل برداشت مرکبات با مشکل مواجه نباشند.

قهرمانی در خصوص تولید برنج نیز یادآور شد: هم اکنون دو میلیون و 300 هزار تن برنج در کشور تولید می شود و نیاز 600 هزار تنی دیگر از طریق واردات تامین می شود که باید با ایجاد شرایط لازم و بکار گیری روشهای نوین کشت این محصول با آب بسیار کم به روش خشکه کاری این نیاز رفع شود.