افزایش کودکان خیابانی در اطراف تهران/ استفاده ابزاری باندها از کودکان

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به آمار سازمان بهزیستی و بررسیهای میدانی و همچنین تحقیقات صورت گرفته ، کودکان خیابانی بد سرپرست و بی سرپرست بیرون از اینگونه مراکز نیز 10 درصد افزایش یافته است.

این محقق و استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: در شهرهای اطراف تهران مانند کرج ، ورامین ، پاکدشت ، قیام دشت و ...افزایش کودکان خیابانی از نوع مشاغل کاذب و تکدی گری بیانگر این واقعیت است که برای مقابله با این آسیب فزاینده اجتماعی باید برنامه ریزیها و اقدامات اساسی انجام داد.

چندی پیش مدیر کل دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی از افزایش 10 درصدی کودکان بد سرپرست و بی سرپرست تحت پوشش مراکز بهزیستی خبر داده بود.

به گفته این آسیب شناس علوم اجتماعی گسترش بزهکاری درمیان کودکان خیابانی مثل دله دزدی، دخل زنی و جیب بری و سرقت لوازم خودرو باعث افزایش مراجعات به دادگاههای اطفال شده است.

جامعه شناسان معتقدند علاوه بر افزایش مهاجرت از کشورهای همسایه وهمچنین از روستاهای کشور، مشکلات طبیعی، بیکاری و ...نیز باعث شده تا تعداد کودکان کار نیز افزایش قابل توجهی پیدا کند.

ابهری با اشاره به اینکه جمع آوری، طبقه بندی و ساماندهی اینگونه کودکان بدون توجه به وضعیت سرپرست آنها وهمچنین برگزاری آموزشهای فنی و حرفه ای و انجام کارهای روانکاوی و بازپروی هویتی از جمله اقداماتی هستند که می توان به وسیله آنها از افزایش بزهکاری در میان نوجوانان جلوگیری کرد، گفت: چرا که باندهای مواد مخدر از این کودکان استفاده ابزاری کرده و این موضوع می تواند در آینده مشکلاتی را برای جامعه در پی داشته باشد.

این متخصص علوم رفتاری افزود: تقویت نهادهای غیردولتی درزمینه سرپرستی و بازپروری کودکان وافزایش امکانات شهردار یها و بهزیستی دراین زمینه، سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای متمرکز واتخاذ روشهای کوتاه مدت ومیان مدت وروشهای سودمند برای مقابله با این آسیب اجتماعی موثر هستند.