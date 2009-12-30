شرایط تحقق اهداف ذاتی کلینیکهای گیاهپزشکی استان تهران فراهم نیست

محمد عسگری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: موانعی بر سر راه تحقق اهداف ذاتی کلینکیهای گیاهپزشکی در استان تهران وجود دارد که این موانع اجازه نمی دهد گیاهپزشکان این استان فعالیتهای خود را با فراغ بال انجام دهند.

وی ادامه داد: دستورالعملی برای فعالیتهای کلینیکهای گیاهپزشکی تعریف شده اما این کلینیکها در عمل به دلیل وجود موانع مختلف نمی توانند طبق این دستورالعمل عمل کنند.

این مسئول بیان کرد: یکی از وظایف کلینیکهای یادشده، ترویج اصول زیست محیطی در کشاورزی و آشنا کردن کشاورزان با این اصول است اما متاسفانه به دلیل موانع یادشده، این هدف نمی تواند به طور کامل محقق شود.

برخی از افراد مانع از تحقق اهداف ذاتی کلینیکهای گیاهپزشکی می شوند

عسگری نیا اظهار داشت: برخی از افرادی که پای سود آنها در میان است، به هر نحو ممکن مانع تحقق اهداف کلینیکهای یادشده می شوند زیرا این کلینیکها اصول درست را به کشاورزان معرفی می کنند در حالیکه این آشنایی باعث می شود افرادی که پای منافع آنها در میان است، از نظر اقتصادی ضرر کنند.

وی خاطرنشان کرد: نمونه بارز این امر را در تلاشهای موجود بر سر راه حذف سموم شیمیایی از مزارع شاهد هستیم به این ترتیب که عده ای که با حذف این سموم اقتصادی، منافع آنها به خطر می افتد، دوست ندارند کشاورزان با ضررهای فراوان کود و سم شیمیایی آشنا شوند.

عسگری نیا اضافه کرد: همه تلاش کلینیکهای گیاهپزشکی، آشنا کردن کشاورزان با این ضررها و حذف این نوع کودها و سمها از مزارع است.