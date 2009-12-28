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۷ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۹

اختصاص نیم درصد اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی به کارهای فرهنگی

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی استاندار زنجان گفت: نیم درصد اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی برای انجام کارهای فرهنگی اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا دیزج نژاد صبح دوشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات، افزود: ضرورت ایجاد زمینه های مناسب برای احیای این سنت الهی را مورد تاکید قرارداد.

وی ادامه داد: ضرورت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و مکانهای عمومی، شناخت کامل معروف و تلاش در جهت شناساندن آن در جامعه، از اولویتهای معتمدین و نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر ادارات و سازمانها است.

دیزج نژاد افزود: هنگام نهی از منکر رعایت شرایط تذکر و ورود از باب مودت و محبت و مهربانی موجب تاثیر بیشتر کلام خواهد شد.

معاون پشتیبانی استاندار زنجان گفت: در گذشته، انجام اقداماتی بدون کار کارشناسی و برخورد نامناسب موجب مغفول ماندن این امر شده است که امیدواریم با انجام اقدامات مناسب، این فریضه بزرگ با حفظ شرایط و لوازم موردنیاز احیا شود.

دیزج نژاد اظهار امیدواری کرد که بر اثر تکرار امر به معروف و نهی از منکر شاهد احیای این فریضه و پذیرش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشیم.

کد مطلب 1007097

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