اختصاص نیم درصد اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی به کارهای فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا دیزج نژاد صبح دوشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات، افزود: ضرورت ایجاد زمینه های مناسب برای احیای این سنت الهی را مورد تاکید قرارداد.

وی ادامه داد: ضرورت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و مکانهای عمومی، شناخت کامل معروف و تلاش در جهت شناساندن آن در جامعه، از اولویتهای معتمدین و نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر ادارات و سازمانها است.

دیزج نژاد افزود: هنگام نهی از منکر رعایت شرایط تذکر و ورود از باب مودت و محبت و مهربانی موجب تاثیر بیشتر کلام خواهد شد.

معاون پشتیبانی استاندار زنجان گفت: در گذشته، انجام اقداماتی بدون کار کارشناسی و برخورد نامناسب موجب مغفول ماندن این امر شده است که امیدواریم با انجام اقدامات مناسب، این فریضه بزرگ با حفظ شرایط و لوازم موردنیاز احیا شود.

دیزج نژاد اظهار امیدواری کرد که بر اثر تکرار امر به معروف و نهی از منکر شاهد احیای این فریضه و پذیرش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشیم.