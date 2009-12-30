نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده در کرمان 18.5 درصد است

سیدجواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: رشته های دانشگاهی با نیاز بازار کار متناسب نیست و همین مسئله موجب بالا رفتن میزان نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است.

وی افزود: بسیاری از فارغ التحصیلان رشته ها نیز از مهارت لازم برخوردار نیستند.

وی عنوان کرد: هم اکنون نرخ بیکاری در بین مردان فارغ التحصیل 12.8 درصد و در بین خانمهای تحصیلکرده این نرخ 26.9 درصد است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی کرمان افزود: به صورت متوسط نرخ بیکاری در بین این دو قشر در استان کرمان 18.5 درصد برآورد می شود.

وی دلیل بالا بودن نرخ بیکاری در بین زنان را شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی جامعه در این خصوص دانست و گفت: هم اکنون جامعه بیشتر به مهارتهای فنی نیاز دارد در حالیکه افرادی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند حتی در این رشته هایی که تحصیل می کنند نیز از مهارت لازم برخوردار نیستند.

منصوری با اشاره به اجرای طرح کارورزی در استان کرمان افزود: استان کرمان در اجرای این طرح در کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است که بسیاری از مشکلات بیکاری قشر تحصیل کرده را کاهش داده است.