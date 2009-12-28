لزوم برخوردبا حرمت شکنان/ حرمت شکنی با اعتراضات انتخاباتی ارتباط ندارد

مریم بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز تاسف از حرکت حرمت شکنانه ای که در اوج عزاداری امام حسین(ع) یعنی روز عاشورا در تهران رخ داد، اظهار داشت: البته این حرمت شکنی کار تازه ای نبود بلکه در زمان حیات امام راحل نیز بارها منافقان کوردل دست به چنین حرکات ساختارشکنانه ای در ایام محرم و بویژه روز عاشورا می زدند که نمونه آن را چندسال گذشته در بمب گذاری حرم امام هشتم (ع) مشاهده کردیم.

وی با تاکید بر اینکه مسلمانان و شیعیان روز عاشورا چنین صحنه های شنیعی را بوجود نیاوردند، گفت: به نظر من کسانی که روز گذشته اقدام به حرمت شکنی کردند، مسلمان و شیعه نبودند زیرا مسلمانان و شیعیان اگر هم اعتراضی به مسئله ای داشته باشند حداقل حرمت روزعاشورا را نگه می دارند.

باید گذشته انقلاب را مرور کنیم و ببینیم که در زمان امام راحل چگونه با حرمت شکنان برخورد می شد

بهروزی حرمت شکنان روزعاشورا را از عوامل صهیونیست و منافق به شمار آورد و گفت: این افراد کینه دیرینه ای نسبت به انقلاب و مردم حسینی که این نظام را بوجود آوردند، دارند و به همین دلیل قلب وروح مردم مومن ودوستدار اهل بیت (ع) کشورمان را با اعمال ساختارشکنانه خود جریحه دار می کنند.

این فعال سیاسی در ادامه با تاکید برلزوم برخورد دستگاههای امنیتی وقضایی کشور با حرمت شکنان روز عاشورا، یادآور شد: باید گذشته انقلاب را مرور کنیم و ببینیم که در زمان امام راحل چگونه با حرمت شکنان برخورد می شد تا هم اکنون نیز در برخورد با این افراد ضمن اینکه از تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری استفاده کنیم، از آن راهکارها نیز بهره ببریم.

بهروزی اتفاقات روز عاشورا را منتسب به جناح اصلاح طلب ومعترضان به انتخابات ندانست واضافه کرد: به هیچ عنوان نباید مسئله حرمت شکنی روزعاشورا را به انتخابات ریاست جمهوری دهم مرتبط کرد زیرا مرتبط کردن این مسائل با یکدیگر اصلا به صلاح نظام نیست.

دبیرکل جامعه زینب(ع) درعین حال تاکید کرد که شورای مرکزی این تشکل شنبه هفته آینده مسئله حرمت شکنی در روز عاشورا در مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.